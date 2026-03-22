Два вида единовременных выплат для военных в марте 2026 года

Украинский военнослужащий. Фото: 116 ОМБр

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение различных вознаграждений за особые достижения или важные задачи. Кроме того, государство гарантирует начисление помощи военных в трудных социально-бытовых ситуациях. На помощь может претендовать и семья военнослужащего.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Выплаты в ВСУ

Государство обеспечивает военнослужащих Вооруженных сил Украины не только материально, но и финансово. Это, в частности, касается различных выплат, которые начисляются военным.

Кроме основных и ежемесячных дополнительных выплат, военнослужащие в определенные моменты получают и единовременные выплаты. Существует два основных вида единовременного денежного обеспечения военнослужащих.

В Министерстве обороны Украины объяснили, какие это виды выплат. К ним относят различные вознаграждения и помощь.

Два вида единовременных выплат

Вознаграждения, отметили в военном ведомстве, являются формой материальной благодарности военнослужащим за особые достижения или выполнение важных задач. Они могут быть назначены по инициативе командования или в соответствии с приказами.

Помощь предоставляется военнослужащим ВСУ в определенных жизненных, социально-бытовых ситуациях. Такие выплаты, отметили в МО, направлены на поддержку военных в случаях, требующих материальной помощи.

Денежная помощь может начисляться и в случаях, когда это нужно членам семьи военнослужащего. Детали оформления и получения выплаты зависят от норм действующего законодательства.

Напомним, мы ранее писали о том, на какие основные надбавки могут претендовать украинские военные в марте 2026 года.

Военнослужащие, которые проходят военную службу в составе Вооруженных сил Украины, получают различные выплаты, как постоянные, ежемесячные, так и одноразовые. В состав ежемесячных выплат для военных включены различные надбавки. Надбавки могут начисляться за особые условия службы, работу с секретными материалами или оружием.

Добавим, мы сообщали о том, какие есть три варианта выплаты военному после потери трудоспособности.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые получили ранения или травмы и частично потеряли трудоспособность, имеют право на единовременную денежную помощь. Это касается как мобилизованных и контрактников, так и срочников или даже резервистов. Размер этой выплаты зависит от статуса военного и обстоятельств ранений или травм.