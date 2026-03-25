Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Прожиточный минимум и его влияние на выплаты в ВСУ

Прожиточный минимум и его влияние на выплаты в ВСУ

Ua ru
Дата публикации 25 марта 2026 05:43
Прожиточный минимум и его влияние на выплаты в ВСУ
Военнослужащий с инвалидностью, заработанной на войне. Фото: drohobych-rada.gov.ua

Денежная помощь украинским военным, утратившим трудоспособность, определяется в зависимости от размера прожиточного минимума. По такому же принципу начисляются выплаты за инвалидность, полученную во время боевых действий. Прожиточный минимум на 2026 год в Украине составляет 3328 гривен.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Судебно-юридическая газета".

Читайте также:

Выплаты украинским военным

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на разнообразные выплаты. Это может быть как должностной оклад, выплата за звание, так и дополнительные, в частности, единовременные выплаты (надбавки, вознаграждения и др.).

Размер этих выплат определяется законом и отличается в зависимости от вида и частотности. Специалисты объяснили, с какой финансовой категорией определяется размер нескольких выплат военнослужащим.

Речь идет, в частности, об одноразовой денежной помощи. Она выплачивается военным в случае потери трудоспособности или установления группы инвалидности.

Что такое прожиточный минимум и каков его размер

Специалисты объяснили, от чего зависит размер выплаты временно нетрудоспособным военным или лицам с инвалидностью. В статье отмечается: "Сумма единовременной денежной помощи рассчитывается индивидуально, исходя из прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января того года, когда была впервые установлена инвалидность или степень утраты трудоспособности".

Прожиточным минимумом украинское законодательство называет стоимостную оценку потребительской корзины, содержащей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Главные положения, определяющие порядок формирования потребительской корзины и использования прожиточного минимума, установлены Законом Украины "О прожиточном минимуме" № 966-XIV от 15.07.1999.

Конкретный размер прожиточного минимума определяется по состоянию на 1 января каждого следующего года. В 2026 году размер прожиточного минимума равен 3328 гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, какие есть два вида единовременных выплат для военных в марте 2026 года.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение различных вознаграждений за особые достижения или важные задачи. Кроме того, государство гарантирует начисление помощи военным в трудных социально-бытовых ситуациях. На помощь может претендовать и семья военнослужащего.

Добавим, мы сообщали о том, на какие основные надбавки могут претендовать украинские военные в марте 2026 года.

Военнослужащие, которые проходят военную службу в составе Вооруженных сил Украины, получают различные выплаты, как постоянные, ежемесячные, так и одноразовые. В состав ежемесячных выплат для военных включены различные надбавки. Надбавки могут начисляться за особые условия службы, работу с секретными материалами или оружием.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации