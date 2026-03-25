Прожиточный минимум и его влияние на выплаты в ВСУ

Военнослужащий с инвалидностью, заработанной на войне.

Денежная помощь украинским военным, утратившим трудоспособность, определяется в зависимости от размера прожиточного минимума. По такому же принципу начисляются выплаты за инвалидность, полученную во время боевых действий. Прожиточный минимум на 2026 год в Украине составляет 3328 гривен.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на разнообразные выплаты. Это может быть как должностной оклад, выплата за звание, так и дополнительные, в частности, единовременные выплаты (надбавки, вознаграждения и др.).

Размер этих выплат определяется законом и отличается в зависимости от вида и частотности. Специалисты объяснили, с какой финансовой категорией определяется размер нескольких выплат военнослужащим.

Речь идет, в частности, об одноразовой денежной помощи. Она выплачивается военным в случае потери трудоспособности или установления группы инвалидности.

Что такое прожиточный минимум и каков его размер

Специалисты объяснили, от чего зависит размер выплаты временно нетрудоспособным военным или лицам с инвалидностью. В статье отмечается: "Сумма единовременной денежной помощи рассчитывается индивидуально, исходя из прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января того года, когда была впервые установлена инвалидность или степень утраты трудоспособности".

Прожиточным минимумом украинское законодательство называет стоимостную оценку потребительской корзины, содержащей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Главные положения, определяющие порядок формирования потребительской корзины и использования прожиточного минимума, установлены Законом Украины "О прожиточном минимуме" № 966-XIV от 15.07.1999.

Конкретный размер прожиточного минимума определяется по состоянию на 1 января каждого следующего года. В 2026 году размер прожиточного минимума равен 3328 гривен.

