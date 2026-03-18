Після зміни прізвища учасник бойових дій має змінити посвідчення

Учасник бойових дій не втрачає право на статус і пільги, пов’язані з ним, після зміни паспортних даних. Якщо військовослужбовець-УБД змінив ім’я чи прізвище, він має повідомити про це ТЦК. Далі комісія, яка надавала йому статус "учасник бойових дій", ухвалить рішення про зміни і видачу нового посвідчення.

Учасники бойових дій та їхні посвідчення

Військовослужбовці, які під час повномасштабної війни стали учасниками бойових дій, мають право на формалізацію і узаконення свого статусу. Підтвердженням цього статусу є відповідне посвідчення державного зразка.

Учасники бойових дій отримують право на різноманітні пільги. Це можуть бути пільги на навчання, лікування чи навіть на придбання житла.

У Міністерстві оборони пояснили, як учаснику бойових дій підтвердити свій статус у ситуації зі зміною паспортних даних. Йдеться, зокрема, про зміну імені чи прізвища.

Процес зміни документу УБД після зміни ПІБ

У військовому відомстві наголосили, що зміна посвідчення у такій ситуації є необхідною. У МО пояснили, як це зробити: "Необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації особи (перебування на військовому обліку) із заявою".

До цієї заяви потрібно додати цілий пакет документів. Йдеться про такі документи (копії), як:

копія відповідного свідоцтва;

копія першої сторінки паспорта (паспорта у формі картки);

витяг із наказу (по особовому складу) командира (начальника) про відповідні зміни персональних даних особи;

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону);

копія посвідчення;

копія листа талонів;

дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70 % фотокартки.

Після цього працівники ТЦК опрацюють документи і направлять їх у комісію, яка ухвалювала рішення про визнання військового учасником бойових дій. Комісія внесе зміни в протокол і направить витяг із протоколу до РТЦК та СП, як уповноваженого на видачу посвідчення органу.

Учасники бойових дій це ті військові, які беруть участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України, зокрема, під час війни. Статус УБД можуть отримати не тільки військовослужбовці ЗСУ, а й інших військових формувань.

Законодавство не визначає чітко і однозначно термін участі у бойових діях, достатній для отримання цього статусу.

Втім, пояснили у Міністерстві оборони, існує варіант, коли статус "учасник бойових дій" може бути наданий військовослужбовцю навіть після одного дня на фронті.