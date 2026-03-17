Безкоштовні ліки для УБД можна отримати за рецептом

Військовий в аптеці.

Військовослужбовці, які брали участь у бойових діях і мають відповідне посвідчення, можуть отримати різноманітні пільги. Серед медичних пільг це може бути право на безкоштовне отримання ліків. Юристи Міністерства оборони пояснили, який документ військовий зі статусом УБД має надати в аптеці.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Реклама

Медичні пільги для УБД

Учасники бойових дій забезпечуються різноманітними пільгами. Ці пільги гарантують як держава, так і органи місцевого самоврядування. Крім того, пільги УБД можуть надавати і бізнес-структури.

Серед численних пільг для ветеранів військових дій є і медичні послуги. Це, зокрема, право на безкоштовні ліки.

У Міністерстві оборони пояснили, які саме ліки може отримати у безоплатному форматі учасник бойових дій. У поясненні на сайті МО сказано: "Ліки можуть надаватися для амбулаторного лікування і лише тих захворювань, які визначені Кабміном".

Два документи для отримання безкоштовних ліків

Крім того, у військовому відомстві розповіли, який документ надає право на безкоштовні медичні препарати. У поясненні Міноборони йдеться про те, що "для їх отримання потрібен рецепт від лікаря з його підписом та печаткою".

Також важливо уточнити у лікаря, в яких саме аптечних мережах можна отримати безкоштовні препарати. Справа в тому, що не у всіх аптеках надається ця пільга для учасників бойових дій.

У аптеці ж, крім рецепту, затвердженого печаткою лікаря, учаснику бойових дій потрібен ще один документ. У Міноборони пояснили, який це документ: "В аптеці треба показати рецепт та посвідчення УБД".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як ветеран війни може отримати свої пільги, гарантовані державою, не особисто.

Учасник бойових дій може передати право на оформлення пільг члену своєї родини. Для цього навіть необов’язково іти за довіреністю до нотаріуса.

Додамо, ми повідомляли про те, які пільги можуть отримати батьки учасників бойових дій.

Це, зокрема, 75% знижки на оплату житла та комунальні послуги. Водночас для осіб з інвалідністю, пов’язаною з війною, діє максимальний рівень підтримки. Це 100% компенсація витрат на оплату житлово-комунальних послуг у межах установлених нормативів.