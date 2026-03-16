Як УБД може оформити пільги не особисто

Пільги для учасників бойових дій можуть оформити члени їхньої родини. Фото: 104 ОБр ТрО "Горинь", veteran.com.ua. Колаж: Новини.LIVE

Учасник бойових дій може передати право на оформлення пільг члену своєї родини. Для цього навіть необов’язково іти за довіреністю до нотаріуса.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Пільги — через Пенсійний фонд

Держава гарантує різноманітні пільги тим військовослужбовцям, які служать у бойових бригадах і здійснюють заходи із захисту Батьківщини. Це, зокрема, стосується і тих військових, які є частиною Сил оборони України під час нинішньої повномасштабної війни.

У Міністерстві оборони пояснили, де саме відбувається процес оформлення пільг для учасників бойових дій. "На сьогодні оформлення пільг проводиться через Пенсійний фонд України", — йдеться у статті на офіційному сайті МО.

Учасник бойових дій має самостійно оформлювати належні йому пільги. Втім, існують варіанти, коли цей процес може пройти без його безпосередньої участі. У Міноборони пояснили, як це можливо.

Чи треба йти до нотаріуса

Оформлення пільги, як підкреслили у Міністерстві оборони, може також здійснити член родини за довіреністю. Це інший із членів подружжя, який не проходить військову службу.

"Чоловік або дружина можуть засвідчити довіреність для отримання пільг. Для цього не обов’язково звертатися до нотаріуса", — наголосили у Міноборони.

Як поінформували у військовому відомстві, засвідчити довіреність може командир військової частини, у якій проходить службу учасник бойових дій.

Це, зокрема, 75% знижки на оплату житла та комунальні послуги. Водночас для осіб з інвалідністю, пов’язаною з війною, діє максимальний рівень підтримки — 100% компенсація витрат на оплату житлово-комунальних послуг у межах установлених нормативів.

Військовослужбовці, які отримали статус "учасник бойових дій", мають право на пільги не тільки на державному, а і місцевому рівні. У Міноборони пояснили, де і як отримати інформацію про них.