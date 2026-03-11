Нарахування пільг на комуналку для учасників бойових дій

Пільги на сплату ЖКП нараховуються учасникам бойових дій у грошовій формі. Фото: veteran.com.ua, LexInform. Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовці — учасники бойових дій мають право на пільги для сплати житлово-комунальних послуг. Ця пільга надається у грошовій формі як компенсація.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Реклама

Читайте також:

Пільги для УБД

Військовослужбовці Збройних сил України, які беруть участь у захисті держави від російської агресії, мають право на різноманітні державі та місцеві пільги. Для цього потрібно оформити відповідний статус, "учасник бойових дій", та отримати посвідчення державного зразка.

До списку пільг входять, зокрема, пільги на оплату житлово-комунальних послуг. У Міністерстві оборони України пояснили, як нараховуються такі пільги.

"На сьогодні оформлення пільг проводиться через Пенсійний фонд України", — підкреслили у військовому відомстві. Тому саме у Пенсійний фонд потрібно надати відповідні документи.

Як нараховуються пільгові кошти

У Міноборони пояснили, що пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються у грошовій формі. "За замовчуванням Пенсійний фонд може відкрити рахунок в "Ощадбанку", після чого пільговику необхідно підписати договір банківського рахунку", — йдеться у поясненні.

Якщо ж учасник бойових дій хоче, аби гроші надходили на рахунок в іншому банку, потрібно звернутися із відповідною заявою до територіального органу Пенсійного фонду. "Оформлення та нарахування пільги займає певний час, після чого кошти починають надходити на рахунок", — запевнили у МО.

Крім того, наголосили у військовому відомстві, кошти надходять у вигляді компенсації. Це означає що спочатку УБД, який має право на пільгу, сплачує повну суму за комунальні послуги, а уже потім отримує на картку відшкодування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи нараховуються комунальні пільги для УБД автоматично.

Ця знижка не надається автоматично після отримання статусу УБД. Для того, щоб скористатися пільгою, її необхідно оформити у Пенсійному фонді.

Додамо, ми повідомляли про те, які пільги мають батьки учасників бойових дій.

Це, зокрема, 75% знижки на оплату житла та комунальні послуги. Водночас для осіб з інвалідністю, пов’язаною з війною, діє максимальний рівень підтримки — 100% компенсація витрат на оплату житлово-комунальних послуг у межах установлених нормативів.