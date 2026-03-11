Коммунальные льготы для участников боевых действий - как получить

Льготы на оплату ЖКУ начисляются участникам боевых действий в денежной форме. Фото: veteran.com.ua, LexInform. Коллаж: Новини.LIVE

Военнослужащие — участники боевых действий имеют право на льготы для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Эта льгота предоставляется в денежной форме в качестве компенсации.

Льготы для УБД

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые участвуют в защите государства от российской агрессии, имеют право на различные государственные и местные льготы. Для этого нужно оформить соответствующий статус, "участник боевых действий", и получить удостоверение государственного образца.

В список льгот входят, в частности, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В Министерстве обороны Украины объяснили, как начисляются такие льготы.

"На сегодня оформление льгот проводится через Пенсионный фонд Украины", — подчеркнули в военном ведомстве. Поэтому именно в Пенсионный фонд нужно предоставить соответствующие документы.

Как начисляются льготные средства

В Минобороны объяснили, что льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются в денежной форме. "По умолчанию Пенсионный фонд может открыть счет в "Ощадбанке", после чего льготнику необходимо подписать договор банковского счета", — говорится в пояснении.

Если же участник боевых действий хочет, чтобы деньги поступали на счет в другом банке, нужно обратиться с соответствующим заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда. "Оформление и начисление льготы занимает определенное время, после чего средства начинают поступать на счет", — заверили в МО.

Кроме того, отметили в военном ведомстве, средства поступают в виде компенсации. Это означает, что сначала УБД, который имеет право на льготу, платит полную сумму за коммунальные услуги, а уже потом получает на карточку возмещение.

