Главная Военная экономика Как УБД может оформить льготы не лично

Как УБД может оформить льготы не лично

Дата публикации 16 марта 2026 05:58
Как УБД может оформить льготы не лично
Льготы для участников боевых действий могут оформить члены их семьи. Фото: 104 ОБр ТрО "Горинь", veteran.com.ua. Коллаж: Новини.LIVE

Участник боевых действий может передать право на оформление льгот члену своей семьи. Для этого даже необязательно идти по доверенности к нотариусу.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Льготы — через Пенсионный фонд

Государство гарантирует различные льготы тем военнослужащим, которые служат в боевых бригадах и осуществляют мероприятия по защите Родины. Это, в частности, касается и тех военных, которые являются частью Сил обороны Украины во время нынешней полномасштабной войны.

В Министерстве обороны объяснили, где именно происходит процесс оформления льгот для участников боевых действий. "На сегодня оформление льгот проводится через Пенсионный фонд Украины", — говорится в статье на официальном сайте МО.

Участник боевых действий должен самостоятельно оформлять принадлежащие ему льготы. Впрочем, существуют варианты, когда этот процесс может пройти без его непосредственного участия. В Минобороны объяснили, как это возможно.

Нужно ли идти к нотариусу

Оформление льготы, как подчеркнули в Министерстве обороны, может также осуществить член семьи по доверенности. Это другой из супругов, который не проходит военную службу.

"Муж или жена могут засвидетельствовать доверенность для получения льгот. Для этого не обязательно обращаться к нотариусу", — отметили в Минобороны.

Как проинформировали в военном ведомстве, удостоверить доверенность может командир воинской части, в которой проходит службу участник боевых действий.

Напомним, мы ранее писали о том, какие льготы могут получить родители участников боевых действий.

Это, в частности, 75% скидки на оплату жилья и коммунальные услуги. В то же время для лиц с инвалидностью, связанной с войной, действует максимальный уровень поддержки — 100% компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных нормативов.

Добавим, мы сообщали о том, как узнать о местных льготах для участников боевых действий.

Военнослужащие, которые получили статус "участник боевых действий", имеют право на льготы не только на государственном, но и местном уровне. В Минобороны объяснили, где и как получить информацию о них.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
