Пільги для учасників бойових дій - в якому банку виплачують

Військовослужбовці — учасники бойових дій можуть отримати пільги на сплату житлово-комунальних послуг. У Міноборони пояснили, у якому банку буде відкритий рахунок і як змінити рахунок для отримання коштів.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Пільги на житлово-комунальні послуги

Учасники бойових дій мають право на різноманітні пільги, гарантовані державою. Це, зокрема, можуть бути пільги чи знижки на сплату житлово-комунальних послуг.

У Міністерстві оборони пояснили, як відбувається процес отримання цієї пільги. Так, її може оформити не тільки сам військовослужбовець, а і члени родини учасника бойових дій.

"Чоловік або дружина можуть засвідчити довіреність. Для цього не обов’язково звертатися до нотаріуса – це може зробити командир військової частини", — запевнили у військовому відомстві.

В якому банку можна отримати пільгові кошти

У Міноборони розповіли, як саме відбувається нарахування коштів на цю пільгову сплату і в якому банку. "Пільга на оплату житлово-комунальних послуг надається у грошовій формі", — йдеться у статті.

Щодо банківської установи для отримання цих пільгових коштів, то тут, як пояснили у МО, за замовчуванням Пенсійний фонд відкриває рахунок у "Ощадбанк". "Після цього пільговику необхідно підписати договір банківського рахунку", — наголосили у військовому відомстві.

Разом з тим, запевнили у Міноборони, рахунок на пільги можна відкрити в іншому банку чи використати уже відкритий. "Якщо пільговик бажає, щоб гроші надходили на рахунок в іншому банку, потрібно звернутися із відповідною заявою до територіального органу Пенсійного фонду", — резюмували у своєму поясненні представники Міністерства оборони України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, право на які пільги мають батьки учасників бойових дій.

Це, зокрема, 75% знижки на оплату житла та комунальні послуги. Водночас для осіб з інвалідністю, пов’язаною з війною, діє максимальний рівень підтримки — 100% компенсація витрат на оплату житлово-комунальних послуг у межах установлених нормативів.

Додамо, ми повідомляли про те, чи нараховуються комунальні пільги для УБД автоматично.

Ця знижка не надається автоматично після отримання статусу УБД. Для того, щоб скористатися пільгою, її необхідно оформити у Пенсійному фонді.