Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка У якому банку відкриють рахунок для пільг учаснику бойових дій

У якому банку відкриють рахунок для пільг учаснику бойових дій

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 05:42
Пільги для учасників бойових дій - в якому банку виплачують
Військові у статусі УБД можуть отримати пільгові кошти на існуючий рахунок. Фото: "Ощадбанк", 116 ОМБр. Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовці — учасники бойових дій можуть отримати пільги на сплату житлово-комунальних послуг. У Міноборони пояснили, у якому банку буде відкритий рахунок і як змінити рахунок для отримання коштів.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Реклама
Читайте також:

Пільги на житлово-комунальні послуги

Учасники бойових дій мають право на різноманітні пільги, гарантовані державою. Це, зокрема, можуть бути пільги чи знижки на сплату житлово-комунальних послуг.

У Міністерстві оборони пояснили, як відбувається процес отримання цієї пільги. Так, її може оформити не тільки сам військовослужбовець, а і члени родини учасника бойових дій.

"Чоловік або дружина можуть засвідчити довіреність. Для цього не обов’язково звертатися до нотаріуса – це може зробити командир військової частини", — запевнили у військовому відомстві.

В якому банку можна отримати пільгові кошти

У Міноборони розповіли, як саме відбувається нарахування коштів на цю пільгову сплату і в якому банку. "Пільга на оплату житлово-комунальних послуг надається у грошовій формі", — йдеться у статті.

Щодо банківської установи для отримання цих пільгових коштів, то тут, як пояснили у МО, за замовчуванням Пенсійний фонд відкриває рахунок у "Ощадбанк". "Після цього пільговику необхідно підписати договір банківського рахунку", — наголосили у військовому відомстві.

Разом з тим, запевнили у Міноборони, рахунок на пільги можна відкрити в іншому банку чи використати уже відкритий. "Якщо пільговик бажає, щоб гроші надходили на рахунок в іншому банку, потрібно звернутися із відповідною заявою до територіального органу Пенсійного фонду", — резюмували у своєму поясненні представники Міністерства оборони України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, право на які пільги мають батьки учасників бойових дій.

Це, зокрема, 75% знижки на оплату житла та комунальні послуги. Водночас для осіб з інвалідністю, пов’язаною з війною, діє максимальний рівень підтримки — 100% компенсація витрат на оплату житлово-комунальних послуг у межах установлених нормативів.

Додамо, ми повідомляли про те, чи нараховуються комунальні пільги для УБД автоматично.

Ця знижка не надається автоматично після отримання статусу УБД. Для того, щоб скористатися пільгою, її необхідно оформити у Пенсійному фонді.

Ощадбанк пільги учасник бойових дій УБД військовослужбовці
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації