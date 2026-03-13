Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Льготы для УБД, какой банк обслуживает

Льготы для УБД, какой банк обслуживает

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 05:42
Счет для льгот ветерану войны, в каком банке
Военные в статусе УБД могут получить льготные средства на существующий счет. Фото: "Ощадбанк", 116 ОМБр. Коллаж: Новини.LIVE

Военнослужащие — участники боевых действий могут получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В Минобороны объяснили, в каком банке будет открыт счет и как изменить счет для получения средств.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Льготы на жилищно-коммунальные услуги

Участники боевых действий имеют право на различные льготы, гарантированные государством. Это, в частности, могут быть льготы или скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В Министерстве обороны объяснили, как происходит процесс получения этой льготы. Так, ее может оформить не только сам военнослужащий, а и члены семьи участника боевых действий.

"Муж или жена могут удостоверить доверенность. Для этого не обязательно обращаться к нотариусу — это может сделать командир воинской части", — заверили в военном ведомстве.

В каком банке можно получить льготные средства

В Минобороны рассказали, как именно происходит начисление средств на эту льготную оплату и в каком банке. "Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется в денежной форме", — говорится в статье.

Относительно банковского учреждения для получения этих льготных средств, то, как пояснили в МО, по умолчанию Пенсионный фонд открывает счет в "Ощадбанк". "После этого льготнику необходимо подписать договор банковского счета", — отметили в военном ведомстве.

Вместе с тем, заверили в Минобороны, счет на льготы можно открыть в другом банке или использовать уже открытый. "Если льготник желает, чтобы деньги поступали на счет в другом банке, нужно обратиться с соответствующим заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда", — резюмировали в своем объяснении представители Министерства обороны Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, право на какие льготы имеют родители участников боевых действий.

Это, в частности, 75% скидки на оплату жилья и коммунальные услуги. В то же время для лиц с инвалидностью, связанной с войной, действует максимальный уровень поддержки — 100% компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных нормативов.

Добавим, мы сообщали о том, начисляются ли коммунальные льготы для УБД автоматически.

Эта скидка не предоставляется автоматически после получения статуса УБД. Для того, чтобы воспользоваться льготой, ее необходимо оформить в Пенсионном фонде.

Ощадбанк льготы учасник боевых действий УБД военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации