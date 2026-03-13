Счет для льгот ветерану войны, в каком банке

Военные в статусе УБД могут получить льготные средства на существующий счет. Фото: "Ощадбанк", 116 ОМБр. Коллаж: Новини.LIVE

Военнослужащие — участники боевых действий могут получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В Минобороны объяснили, в каком банке будет открыт счет и как изменить счет для получения средств.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Льготы на жилищно-коммунальные услуги

Участники боевых действий имеют право на различные льготы, гарантированные государством. Это, в частности, могут быть льготы или скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В Министерстве обороны объяснили, как происходит процесс получения этой льготы. Так, ее может оформить не только сам военнослужащий, а и члены семьи участника боевых действий.

"Муж или жена могут удостоверить доверенность. Для этого не обязательно обращаться к нотариусу — это может сделать командир воинской части", — заверили в военном ведомстве.

В каком банке можно получить льготные средства

В Минобороны рассказали, как именно происходит начисление средств на эту льготную оплату и в каком банке. "Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется в денежной форме", — говорится в статье.

Относительно банковского учреждения для получения этих льготных средств, то, как пояснили в МО, по умолчанию Пенсионный фонд открывает счет в "Ощадбанк". "После этого льготнику необходимо подписать договор банковского счета", — отметили в военном ведомстве.

Вместе с тем, заверили в Минобороны, счет на льготы можно открыть в другом банке или использовать уже открытый. "Если льготник желает, чтобы деньги поступали на счет в другом банке, нужно обратиться с соответствующим заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда", — резюмировали в своем объяснении представители Министерства обороны Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, право на какие льготы имеют родители участников боевых действий.

Это, в частности, 75% скидки на оплату жилья и коммунальные услуги. В то же время для лиц с инвалидностью, связанной с войной, действует максимальный уровень поддержки — 100% компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных нормативов.

Добавим, мы сообщали о том, начисляются ли коммунальные льготы для УБД автоматически.

Эта скидка не предоставляется автоматически после получения статуса УБД. Для того, чтобы воспользоваться льготой, ее необходимо оформить в Пенсионном фонде.