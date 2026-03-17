КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Главная Военная экономика Бесплатные лекарства для УБД можно получить по рецепту

Бесплатные лекарства для УБД можно получить по рецепту

Дата публикации 17 марта 2026 03:26
Бесплатные лекарства для УБД можно получить по рецепту
Военный в аптеке. Фото: Минобороны

Военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях и имеют соответствующее удостоверение, могут получить разнообразные льготы. Среди медицинских льгот это может быть право на бесплатное получение лекарств. Юристы Министерства обороны объяснили, какой документ военный со статусом УБД должен предоставить в аптеке.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Читайте также:

Медицинские льготы для УБД

Участники боевых действий обеспечиваются различными льготами. Эти льготы гарантируют как государство, так и органы местного самоуправления. Кроме того, льготы УБД могут предоставлять и бизнес-структуры.

Среди многочисленных льгот для ветеранов военных действий есть и медицинские услуги. Это, в частности, право на бесплатные лекарства.

В Министерстве обороны объяснили, какие именно лекарства может получить в бесплатном формате участник боевых действий. В объяснении на сайте МО сказано: "Лекарства могут предоставляться для амбулаторного лечения и только тех заболеваний, которые определены Кабмином".

Два документа для получения бесплатных лекарств

Кроме того, в военном ведомстве рассказали, какой документ дает право на бесплатные медицинские препараты. В пояснении Минобороны говорится о том, что "для их получения нужен рецепт от врача с его подписью и печатью".

Также важно уточнить у врача, в каких именно аптечных сетях можно получить бесплатные препараты. Дело в том, что не во всех аптеках предоставляется эта льгота для участников боевых действий.

В аптеке же, кроме рецепта, утвержденного печатью врача, участнику боевых действий нужен еще один документ. В Минобороны объяснили, какой это документ: "В аптеке надо показать рецепт и удостоверение УБД".

Напомним, мы ранее писали о том, как ветеран войны может получить свои льготы, гарантированные государством, не лично.

Участник боевых действий может передать право на оформление льгот члену своей семьи. Для этого даже необязательно идти по доверенности к нотариусу.

Добавим, мы сообщали о том, какие льготы могут получить родители участников боевых действий.

Это, в частности, 75% скидки на оплату жилья и коммунальные услуги. В то же время для лиц с инвалидностью, связанной с войной, действует максимальный уровень поддержки. Это 100% компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных нормативов.

лекарства аптеки льготы учасник боевых действий УБД
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
