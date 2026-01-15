Оформлення УБД - список документів для отримання статусу учасник бойових дій

Учасник бойових дій. Фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"

Для того, аби отримати статус учасника бойових дій, військовослужбовець має підтвердити свою участь у захисті України. Для цього потрібно надати відповідні документи, зокрема, кілька витягів та ключову довідку.

Про це повідомляв офіційний сайт Сил територіальної оборони України.

Реклама

Читайте також:

Хто має право на статус УБД

Громадяни, які брали участь у бойових діях в процесі захисту країни від російської агресії, мають право на отримання статусу "учасник бойових дій".

"Право на отримання статусу учасника бойових дій мають право не лише військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та й інші особи, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, інших утворених відповідно до законів України військових формувань", — йдеться у матеріалі на сайті Сил ТрО ЗСУ.

У статті пояснили, які саме документи потрібно надати для отримання відповідного статусу.

Список документів для учасника бойових дій

По-перше, це має бути довідка про безпосередню участь відповідної особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Крім того, потрібно надати три витяги:

витяг з бойового донесення;

витяг з Журналу бойових дій;

витяг з наказів Командувача угруповання об’єднаних сил про прибуття до районів та вибуття з районів здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України.

Також військовослужбовець має надати копії паспортів, ідентифікаційного коду та посвідчення про відрядження.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як учасники бойових дій зможуть оформити пільгову пенсію в 2026 році.

Додамо, ми повідомляли про те, які пільги учасники бойових дій можуть отримати на роботі.