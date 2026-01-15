Оформление УБД - список документов для получения статуса участник боевых действий

Участник боевых действий. Фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"

Для того, чтобы получить статус участника боевых действий, военнослужащий должен подтвердить свое участие в защите Украины. Для этого нужно предоставить соответствующие документы, в частности, несколько выписок и ключевую справку.

Об этом сообщал официальный сайт Сил территориальной обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Кто имеет право на статус УБД

Граждане, которые принимали участие в боевых действиях в процессе защиты страны от российской агрессии, имеют право на получение статуса "участник боевых действий".

"Право на получение статуса участника боевых действий имеют право не только военнослужащие (резервисты, военнообязанные) и другие лица, которые входили в состав добровольческого формирования территориальной общины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований", — говорится в материале на сайте Сил ТрО ВСУ.

В статье объяснили, какие именно документы нужно предоставить для получения соответствующего статуса.

Список документов для участника боевых действий

Во-первых, это должна быть справка о непосредственном участии соответствующего лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства.

Кроме того, нужно предоставить три выписки:

выписку из боевого донесения;

выписку из Журнала боевых действий;

выписку из приказов Командующего группировки объединенных сил о прибытии в районы и выбытии из районов осуществления мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины.

Также военнослужащий должен предоставить копии паспортов, идентификационного кода и удостоверения о командировке.

Напомним, мы ранее писали о том, как участники боевых действий смогут оформить льготную пенсию в 2026 году.

Добавим, мы сообщали о том, какие льготы участники боевых действий могут получить на работе.