Оформление УБД - список документов для получения статуса участник боевых действий

Участник боевых действий — весь список необходимых документов
Для того, чтобы получить статус участника боевых действий, военнослужащий должен подтвердить свое участие в защите Украины. Для этого нужно предоставить соответствующие документы, в частности, несколько выписок и ключевую справку.
Об этом сообщал официальный сайт Сил территориальной обороны Украины.
Кто имеет право на статус УБД
Граждане, которые принимали участие в боевых действиях в процессе защиты страны от российской агрессии, имеют право на получение статуса "участник боевых действий".
"Право на получение статуса участника боевых действий имеют право не только военнослужащие (резервисты, военнообязанные) и другие лица, которые входили в состав добровольческого формирования территориальной общины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований", — говорится в материале на сайте Сил ТрО ВСУ.
В статье объяснили, какие именно документы нужно предоставить для получения соответствующего статуса.
Список документов для участника боевых действий
Во-первых, это должна быть справка о непосредственном участии соответствующего лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства.
Кроме того, нужно предоставить три выписки:
- выписку из боевого донесения;
- выписку из Журнала боевых действий;
- выписку из приказов Командующего группировки объединенных сил о прибытии в районы и выбытии из районов осуществления мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины.
Также военнослужащий должен предоставить копии паспортов, идентификационного кода и удостоверения о командировке.
