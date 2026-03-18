После смены фамилии участник боевых действий должен сменить удостоверение

Участник боевых действий не теряет право на статус и льготы, связанные с ним, после изменения паспортных данных. Если военнослужащий-УБД изменил имя или фамилию, он должен сообщить об этом ТЦК. Далее комиссия, которая предоставляла ему статус "участник боевых действий", примет решение об изменениях и выдаче нового удостоверения.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Участники боевых действий и их удостоверения

Военнослужащие, которые во время полномасштабной войны стали участниками боевых действий, имеют право на формализацию и узаконивание своего статуса. Подтверждением этого статуса является соответствующее удостоверение государственного образца.

Участники боевых действий получают право на разнообразные льготы. Это могут быть льготы на обучение, лечение или даже на приобретение жилья.

В Министерстве обороны объяснили, как участнику боевых действий подтвердить свой статус в ситуации с изменением паспортных данных. Речь идет, в частности, об изменении имени или фамилии.

Процесс изменения документа УБД после изменения ФИО

В военном ведомстве отметили, что изменение удостоверения в такой ситуации является необходимым. В МО объяснили, как это сделать: "Необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации лица (пребывания на воинском учете) с заявлением".

К этому заявлению нужно приложить целый пакет документов. Речь идет о таких документах (копии), как:

копия соответствующего свидетельства;

копия первой страницы паспорта (паспорта в форме карточки);

выписка из приказа (по личному составу) командира (начальника) о соответствующих изменениях персональных данных лица;

копия документа, удостоверяющего регистрацию физического лица в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов (кроме физического лица, которое по своим религиозным убеждениям отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в соответствии с законом);

копия удостоверения;

копия листа талонов;

две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65-70% фотографии.

После этого работники ТЦК обработают документы и направят их в комиссию, которая принимала решение о признании военного участником боевых действий. Комиссия внесет изменения в протокол и направит выписку из протокола в РТЦК и СП, как уполномоченный на выдачу удостоверения орган.

Участники боевых действий это те военные, которые участвуют в защите независимости и территориальной целостности Украины, в частности, во время войны. Статус УБД могут получить не только военнослужащие ВСУ, но и других военных формирований.

Законодательство не определяет четко и однозначно срок участия в боевых действиях, достаточный для получения этого статуса.

Впрочем, пояснили в Министерстве обороны, существует вариант, когда статус "участник боевых действий" может быть предоставлен военнослужащему даже после одного дня на фронте.