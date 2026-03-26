Влияние формы службы на выплату за потерю трудоспособности военного

Военнослужащий с оружием. Фото: 113 ОБр ТрО ВСУ

Сумма выплаты для военнослужащего, утратившего трудоспособность, зависит не только от прожиточного минимума. Важную роль играет форма службы военного. Контрактник, мобилизованный военный и срочник получают в одинаковой ситуации разные суммы выплаты.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Судово-юридична газета".

Выплаты для военных в Украине

Выплаты в Вооруженных силах Украины осуществляются как ежемесячно, так и единовременно. Частота выплат зависит от того, о какой именно части денежного обеспечения идет речь.

Кроме того, единовременная денежная помощь, которая предоставляется военнослужащему при потере трудоспособности, рассчитывается индивидуально. Основой денежной помощи является прожиточный минимум по состоянию на 1 января текущего года.

Кроме того, существует целый ряд факторов, которые влияют на размер этой помощи. Специалисты назвали эти факторы.

Форма службы, инвалидность и причины ранения

Во-первых, на сумму выплаты (денежной помощи) в ВСУ напрямую влияет форма службы военнослужащего. Контрактник, мобилизованный и срочник получают разные выплаты в одинаковых ситуациях.

Также имеет значение наличие или отсутствие группы инвалидности. В некоторых случаях военный с инвалидностью получит большую выплату, чем в противоположной ситуации.

Кроме того, важна та или иная причинно-следственная связь ранения или заболевания, связанного с защитой Родины, выполнением должностных обязанностей или военной службой. Это же касается травмы, контузии и увечья.

Денежная помощь украинским военным, которые потеряли трудоспособность, определяется в зависимости от размера прожиточного минимума. По такому же принципу начисляются выплаты за инвалидность, полученную во время боевых действий. Прожиточный минимум на 2026 год в Украине составляет 3328 гривен.

Разнообразные надбавки включены в состав ежемесячных выплат для военных. Надбавки могут начисляться за особые условия службы, работу с секретными материалами или оружием.