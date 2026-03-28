Виплати повнолітнім дітям загиблого може отримати їхня мати

Донька загиблого воїна на його похороні. Фото: Лановецька громада

Повнолітні діти мають право на одноразову державну допомогу у разі загибелі батька на війні. Це стосується навіть повнолітніх дітей. Вони можуть передати право на отримання коштів матері, навіть попри те, що вона уже перебуває в іншому шлюбі і не є дружиною загиблому.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виплати родичам загиблого

Близькі родичі загиблих військовослужбовців мають право на отримання державної допомоги. Допомога надається відповідно до особистого розпорядження, а якщо його немає, то родичі класифікуються за двома чергами споріднення.

Діти військовослужбовця відносяться до обох черг. Повнолітні діти, попри те, що є членами другої черги, можуть отримати виплату.

До юристів звернувся мати повнолітніх дітей загиблого військовослужбовця. Жінка розповіла, що вони зараз перебувають за кордоном, але прагнуть отримати відповідну державну виплату.

Новий шлюб матері не впливає на виплату для дітей

Громадянка поцікавилася, чи може вона отримати ці кошти за дітей. При цьому жінка додала, що уже не перебуває в шлюбі із загиблим, бо має іншого чоловіка.

Юристи пояснили, коментуючи цю ситуацію, що шлюб колишньої дружини загиблого не впливає на державну виплату для його дітей. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Ваш нинішній шлюб жодним чином не позбавляє Ваших дітей права на виплати за їхнього біологічного батька".

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, як можна отримати виплату у такій ситуації. Айвазян наголосив: "Як законний представник своїх непонолітніх дітей Ви маєте на це право".

Владислав Дерій детальніше розповів про процес отримання грошей матір’ю дітей загиблого: "Оскільки Ваш син повнолітній, він має подавати заяву на свою частку виплат самостійно. Якщо він не може приїхати, то йому потрібно оформити на Вас довіреність. Це можна зробити в консульстві України або в іноземного нотаріуса з проставленням апостиля".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, до якої черги у питанні виплат зараховують дітей загиблого воїна.

Неповнолітні діти вважаються особами першої черги, які мають право на виплати, якщо військовий не залишив особистого розпорядження. А от повнолітні діти, які теж можуть отримати виплати за загиблого батька, вважаються особами другої черги.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи мають право повнолітні діти на виплати за зниклого безвісти військовослужбовця.

Повнолітні діти зниклого безвісти військовослужбовця зараховуються до родичів другої черги. Відповідно, вони отримують право на державну виплату тільки у випадку, якщо у зниклого немає живих родичів першої черги.