Як оформити особисте розпорядження: необхідні дані для документу

Українські військовослужбовці.

Військовослужбовець має право оформити особисте розпорядження для вирішення питання виплат близьким родичам. Військовий має право визначити список родичів, які отримають кошти у випадку його загибелі, полону чи зникнення безвісти. Також військовослужбовець може визначити кожному з цих родичів розмір його частки.

про це написали на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Особисте розпорядження, формат документу

Після змін у військовому законодавстві військовослужбовець ЗСУ, який бере участь у бойових діях, може самостійно визначити список близьких людей, які отримають кошти у випадку його загибелі, полону чи зникнення безвісти. Для цього в законодавстві з’явилося таке поняття, як особисте розпорядження.

Особисте розпорядження не має чітко визначеного шаблону. У Міністерстві оборони пояснили: "Особисте розпорядження складається у довільній письмовій формі".

Головним у цьому документі є форма, а ті дані, які у ньому вказуються. У військовому відомстві пояснили, яка саме інформація потрібна для оформлення особистого розпорядження.

Дані, потрібні для особистого розпорядження

По-перше, це особисті дані самого військового. Зокрема, військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, місце проживання (реєстрації), реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) громадянина.

Крім того, потрібно вказати прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, РНОКПП визначених отримувачів. Мають бути вказані дані кожного із них.

І, звісна річ, військовослужбовець повинен визначитися із розміром виплати для кожного із цих отримувачів. Тобто потрібно вказати розмір частки кожного отримувача у відсотках.

Першим документом є розпорядження щодо одноразової грошової допомоги на випадок загибелі військовослужбовця. Він стосується винятково цієї виплати. Існує й інший документ. Це розпорядження щодо грошового забезпечення на випадок полону або зникнення безвісти.

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на укладення особистого розпорядження. Цей документ врегульовує питання виплати державної грошової допомоги у разі загибелі військового. Але особисте розпорядження не дорівнює за своїм юридичним значенням заповіту.