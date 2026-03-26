Как оформить личное распоряжение: необходимые данные для документа

Военнослужащий имеет право оформить личное распоряжение для решения вопроса выплат близким родственникам. Военный имеет право определить список родственников, которые получат средства в случае его гибели, плена или пропажи без вести. Также военнослужащий может определить каждому из этих родственников размер его доли.

об этом написали на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Личное распоряжение, формат документа

После изменений в военном законодательстве военнослужащий ВСУ, который участвует в боевых действиях, может самостоятельно определить список близких людей, которые получат средства в случае его гибели, плена или исчезновения без вести. Для этого в законодательстве появилось такое понятие, как личное распоряжение.

Личное распоряжение не имеет четко определенного шаблона. В Министерстве обороны объяснили: "Личное распоряжение составляется в произвольной письменной форме".

Главным в этом документе является форма, а те данные, которые в нем указываются. В военном ведомстве объяснили, какая именно информация нужна для оформления личного распоряжения.

Данные, необходимые для личного распоряжения

Во-первых, это личные данные самого военного. В частности, воинское звание, фамилия, имя и отчество, дата рождения, место жительства (регистрации), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН) гражданина.

Кроме того, нужно указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, РНУКПН определенных получателей. Должны быть указаны данные каждого из них.

И, конечно, военнослужащий должен определиться с размером выплаты для каждого из этих получателей. То есть нужно указать размер доли каждого получателя в процентах.

Первым документом является распоряжение о единовременной денежной помощи на случай гибели военнослужащего. Он касается исключительно этой выплаты. Существует и другой документ. Это распоряжение о денежном обеспечении на случай плена или пропажи без вести.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на заключение личного распоряжения. Этот документ регулирует вопрос выплаты государственной денежной помощи в случае гибели военного. Но личное распоряжение не равно по своему юридическому значению завещанию.