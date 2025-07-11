Выплаты военным - три категории выплат для военнослужащих

Выплаты в ВСУ — на что могут рассчитывать военные осенью
Украинские военнослужащие осенью 2025 года будут получать ежемесячные и единовременные выплаты. К ежемесячным выплатам, самым распространенным, входят как должностной оклад, так и доплаты за воинское звание и выслугу лет.
Об этом написало Министерство обороны Украины.
Денежное обеспечение военнослужащих
Все денежное обеспечение состоит из трех неравномерно распределенных частей.
Это:
- основные выплаты;
- дополнительные выплаты;
- единовременные выплаты.
Три вида выплат для военных ВСУ
К основным ежемесячным видам выплат относятся должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет.
Дополнительные выплаты, которые начисляются ежемесячно — это повышение должностного оклада, различные надбавки, доплаты и вознаграждения постоянного характера, а также премия.
А к одноразовым выплатам включены те вознаграждения и пособия, которые предоставляются при определенных обстоятельствах.
Все эти выплаты будут доступны для военнослужащих Вооруженных сил Украины осенью 2025 года.
Напомним, мы ранее писали о том, кому из военных доплатят 24 тыс. грн в августе 2025 года.
Добавим, мы сообщали о том, что выплаты украинским военным планируют начислять по-новому.
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