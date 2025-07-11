Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Выплаты в ВСУ — на что могут рассчитывать военные осенью

Выплаты в ВСУ — на что могут рассчитывать военные осенью

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 05:51
Выплаты военным - три категории выплат для военнослужащих
Деньги для военного. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские военнослужащие осенью 2025 года будут получать ежемесячные и единовременные выплаты. К ежемесячным выплатам, самым распространенным, входят как должностной оклад, так и доплаты за воинское звание и выслугу лет.

Об этом написало Министерство обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Денежное обеспечение военнослужащих

Все денежное обеспечение состоит из трех неравномерно распределенных частей.

Это:

  • основные выплаты;
  • дополнительные выплаты;
  • единовременные выплаты.

Три вида выплат для военных ВСУ

К основным ежемесячным видам выплат относятся должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет.

Дополнительные выплаты, которые начисляются ежемесячно — это повышение должностного оклада, различные надбавки, доплаты и вознаграждения постоянного характера, а также премия.

А к одноразовым выплатам включены те вознаграждения и пособия, которые предоставляются при определенных обстоятельствах.

Все эти выплаты будут доступны для военнослужащих Вооруженных сил Украины осенью 2025 года.

Напомним, мы ранее писали о том, кому из военных доплатят 24 тыс. грн в августе 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, что выплаты украинским военным планируют начислять по-новому.

выплаты ВСУ военные зарплата военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации