Выплаты военным - три категории выплат для военнослужащих

Деньги для военного. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские военнослужащие осенью 2025 года будут получать ежемесячные и единовременные выплаты. К ежемесячным выплатам, самым распространенным, входят как должностной оклад, так и доплаты за воинское звание и выслугу лет.

Об этом написало Министерство обороны Украины.

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Денежное обеспечение военнослужащих

Все денежное обеспечение состоит из трех неравномерно распределенных частей.

Это:

основные выплаты;

дополнительные выплаты;

единовременные выплаты.

Три вида выплат для военных ВСУ

К основным ежемесячным видам выплат относятся должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет.

Дополнительные выплаты, которые начисляются ежемесячно — это повышение должностного оклада, различные надбавки, доплаты и вознаграждения постоянного характера, а также премия.

А к одноразовым выплатам включены те вознаграждения и пособия, которые предоставляются при определенных обстоятельствах.

Все эти выплаты будут доступны для военнослужащих Вооруженных сил Украины осенью 2025 года.

Напомним, мы ранее писали о том, кому из военных доплатят 24 тыс. грн в августе 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, что выплаты украинским военным планируют начислять по-новому.