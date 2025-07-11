Виплати військовим - три категорії виплат для військовослужбовців

Гроші для військового. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Українські військовослужбовці восени 2025 року будуть отримувати щомісячні та одноразові виплати. До щомісячних виплат, найпоширеніших, входять як посадовий оклад, так і доплати за військове звання і вислугу років.

Про це написало Міністерство оборони України.

Реклама

Читайте також:

Грошове забезпечення військовослужбовців

Усе грошове забезпечення складається із трьох нерівномірно розподілених частин.

Це:

основні виплати;

додаткові виплати;

одноразові виплати.

Три види виплат для військових ЗСУ

До основних щомісячних видів виплат зараховуються посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавка за вислугу років.

Додаткові виплати, які нараховуються щомісяця — це підвищення посадового окладу, різноманітні надбавки, доплати та винагороди постійного характеру, а також премія.

А до одноразових виплат включені ті винагороди та допомоги, які надаються за певних обставин.

Усі ці виплати будуть доступні для військовослужбовців Збройних сил України восени 2025 року.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кому з військових доплатять 24 тис. грн у серпні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, що виплати українським військовим планують нараховувати по-новому.