Особисте розпорядження це не заповіт: у Міноборони пояснили різницю

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на укладення особистого розпорядження. Цей документ врегульовує питання виплати державної грошової допомоги у разі загибелі військового. Але особисте розпорядження не дорівнює за своїм юридичним значенням заповіту.

Державна допомога родинам загиблих

Українська держава взяла на себе обов’язки щодо допомоги родинам загиблих на війні військовослужбовців. Це стосується, зокрема, і фінансової складової.

Як відомо, близькі родичі військовослужбовця, який загинув під час бойових дій, мають право на одноразову грошову допомогу. У Міністерстві оборони пояснили, як регулюється це питання.

Після змін у законі військовослужбовець може сам визначити близьких йому людей, які отримають відповідну виплату. Для цього йому потрібно оформити особисте розпорядження.

У чому різниця між розпорядженням і заповітом

У Міноборони пояснили, що таке особисте розпорядження. У статті йдеться: "Особисте розпорядження — це інструмент реалізації права військовослужбовця самостійно визначити, кому і в яких обсягах виплачуватимуться належні йому кошти на випадок загибелі, полону або зникнення безвісти".

У військовому відомстві підкреслили, що особисте розпорядження не дорівнює заповіту. У Міністерстві оборони пояснили, що особисте розпорядження стосується винятково державних виплат.

Заповіт же, йдеться у статті, регулює правове питання усього майна загиблого військового, зокрема, нерухомості та банківських рахунків. У Міноборони пояснили: "Рекомендуємо складати обидва документи".

Новим документом передбачається, що двом та більше членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, на яких поширюється дія Закону України "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян", щомісячна грошова виплата призначатиметься рівними частинами. Також вже з 1 березня 2026 року підвищився розмір щомісячної грошової виплати членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Право на державну виплату за зниклого безвісти чи загиблого військовослужбовця має не тільки офіційна, а і цивільна дружина. Але їй, як і незареєстрованій дитині військового, треба довести свою спорідненість із загиблим у суді.