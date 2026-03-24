Личное распоряжение это не завещание: в Минобороны объяснили разницу

Украинский военнослужащий. Фото: 68 ОЕБр им. Олексы Довбуша

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на заключение личного распоряжения. Этот документ регулирует вопросы выплаты государственной денежной помощи в случае гибели военного. Но личное распоряжение не равно по своему юридическому значению завещанию.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Государственная помощь семьям погибших

Украинское государство взяло на себя обязанности по помощи семьям погибших на войне военнослужащих. Это касается, в частности, и финансовой составляющей.

Как известно, близкие родственники военнослужащего, погибшего во время боевых действий, имеют право на единовременную денежную помощь. В Министерстве обороны объяснили, как регулируется этот вопрос.

После изменений в законе военнослужащий может сам определить близких ему людей, которые получат соответствующую выплату. Для этого ему нужно оформить личное распоряжение.

В чем разница между распоряжением и завещанием

В Минобороны объяснили, что такое личное распоряжение. В статье говорится: "Личное распоряжение - это инструмент реализации права военнослужащего самостоятельно определить, кому и в каких объемах будут выплачиваться причитающиеся ему средства на случай гибели, плена или пропажи без вести".

В военном ведомстве подчеркнули, что личное распоряжение не равно завещанию. В Министерстве обороны пояснили, что личное распоряжение касается исключительно государственных выплат.

Завещание же, говорится в статье, регулирует правовой вопрос всего имущества погибшего военного, в частности, недвижимости и банковских счетов. В Минобороны пояснили: "Рекомендуем составлять оба документа".

Напомним, мы ранее писали о том, что изменилось в процессе выплат семьям погибших военных с 1 марта.

Новым документом предусматривается, что двум и более членам семей погибших (умерших) граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, на которых распространяется действие Закона Украины "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан", ежемесячная денежная выплата будет назначаться равными частями. Также уже с 1 марта 2026 года повысился размер ежемесячной денежной выплаты членам семей погибших (умерших) граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Добавим, мы сообщали о том, какие права по выплатам за погибшего военнослужащего имеет гражданская жена.

Право на государственную выплату за пропавшего без вести или погибшего военнослужащего имеет не только официальная, но и гражданская жена. Но ей, как и незарегистрированному ребенку военного, надо доказать свое родство с погибшим в суде.