Два варіанти особистого розпорядження для різних ситуацій

Повернення військових з полону. Фото: Facebook Зеленського

Під час повномасштабної війни для військовослужбовців ЗСУ запровадили спеціальний документ, особисте розпорядження. Цей документ врегульовує фінансові питання у разі загибелі, полону чи зникнення безвісти військовослужбовця. У Міноборони пояснили, чому існує два зовсім різні особисті розпорядження.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Особисте розпорядження про грошову допомогу

Військовослужбовці Збройних сил України мають право перед потраплянням на фронт оформити особисте розпорядження. Цей документ стосується державних виплат, гарантованих у випадку загибелі, полону чи зникнення безвісти військовослужбовця.

У Міністерстві оборони України пояснили, що існує відразу два різні варіанти особистого розпорядження. Військове відомство пояснив, чим ці особисті розпорядження відрізняються.

Першим документом є розпорядження щодо одноразової грошової допомоги на випадок загибелі військовослужбовця. Він стосується винятково цієї виплати. У Міноборони додали: "Навіть за наявності розпорядження малолітні, неповнолітні та повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова (вдівець) і непрацездатні батьки загиблого мають право на отримання 50% від тієї частки ОГД, яка б їм належала за відсутності розпорядження. Таке гарантоване право не може бути скасоване волевиявленням військовослужбовця".

Особисте розпорядження про грошове забезпечення

Існує й інший документ. Це розпорядження щодо грошового забезпечення на випадок полону або зникнення безвісти.

Цим документом військовий має право визначити, кому і в яких частках виплачується його грошове забезпечення на період полону чи перебування у статусу зниклого безвісти. У Міноборони наголосили: "За відсутності розпорядження 50% виплачується законному колу родичів, решта депонується державою для самого військовослужбовця до його повернення живим або включається у склад спадщини у разі повернення військовослужбовця на щиті".

У військовому відомстві пояснили, що мінімальна сума грошового забезпечення такого військового становить 120 тисяч гривень на місяць. Тож, відповідно, за відсутності особистого розпорядження близькі родичі зможуть отримати лише 60 тисяч гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чому військовому варто оформити і особисте розпорядження, і заповіт.

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на укладення особистого розпорядження. Цей документ врегульовує питання виплати державної грошової допомоги у разі загибелі військового. Але особисте розпорядження не дорівнює за своїм юридичним значенням заповіту.

Додамо, ми повідомляли про те, де зберігається особисте розпорядження військовослужбовця.

Особисте розпорядження віддається на зберігання у військовій частині. Документ цей долучається до особової справив військовослужбовця.