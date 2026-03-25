Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Два варіанти особистого розпорядження для різних ситуацій

Два варіанти особистого розпорядження для різних ситуацій

Ua ru
Дата публікації: 25 березня 2026 03:42
Повернення військових з полону. Фото: Facebook Зеленського

Під час повномасштабної війни для військовослужбовців ЗСУ запровадили спеціальний документ, особисте розпорядження. Цей документ врегульовує фінансові питання у разі загибелі, полону чи зникнення безвісти військовослужбовця. У Міноборони пояснили, чому існує два зовсім різні особисті розпорядження.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Особисте розпорядження про грошову допомогу

Військовослужбовці Збройних сил України мають право перед потраплянням на фронт оформити особисте розпорядження. Цей документ стосується державних виплат, гарантованих у випадку загибелі, полону чи зникнення безвісти військовослужбовця.

У Міністерстві оборони України пояснили, що існує відразу два різні варіанти особистого розпорядження. Військове відомство пояснив, чим ці особисті розпорядження відрізняються.

Першим документом є розпорядження щодо одноразової грошової допомоги на випадок загибелі військовослужбовця. Він стосується винятково цієї виплати. У Міноборони додали: "Навіть за наявності розпорядження малолітні, неповнолітні та повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова (вдівець) і непрацездатні батьки загиблого мають право на отримання 50% від тієї частки ОГД, яка б їм належала за відсутності розпорядження. Таке гарантоване право не може бути скасоване волевиявленням військовослужбовця".

Особисте розпорядження про грошове забезпечення

Існує й інший документ. Це розпорядження щодо грошового забезпечення на випадок полону або зникнення безвісти.

Цим документом військовий має право визначити, кому і в яких частках виплачується його грошове забезпечення на період полону чи перебування у статусу зниклого безвісти. У Міноборони наголосили: "За відсутності розпорядження  50% виплачується законному колу родичів, решта депонується державою для самого військовослужбовця до його повернення живим або включається у склад спадщини у разі повернення військовослужбовця на щиті".

У військовому відомстві пояснили, що мінімальна сума грошового забезпечення такого військового становить 120 тисяч гривень на місяць. Тож, відповідно, за відсутності особистого розпорядження близькі родичі зможуть отримати лише 60 тисяч гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чому військовому варто оформити і особисте розпорядження, і заповіт.

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на укладення особистого розпорядження. Цей документ врегульовує питання виплати державної грошової допомоги у разі загибелі військового. Але особисте розпорядження не дорівнює за своїм юридичним значенням заповіту.

Додамо, ми повідомляли про те, де зберігається особисте розпорядження військовослужбовця.

Особисте розпорядження віддається на зберігання у військовій частині. Документ цей долучається до особової справив військовослужбовця.

полонені зниклі безвісти військовослужбовці загиблі
Любомир Кучер - редактор, юрист
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації