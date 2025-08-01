Особисте розпорядження військовослужбовця — як скласти документ, що регулює виплати родині

Військові після виконання завдання. Фото: УНІАН

Членам родини загиблих захисників за законом належить право на одноразову грошову допомогу. Військовослужбовець за життя може визначити, хто та в яких частках отримає грошову допомогу у разі його загибелі, склавши особисте розпорядження.

Про те, як правильно скласти документ, розповіли фахівці юридичної компанії "Василь Кісіль і Партнери".

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Що таке особисте розпорядження та хто може його скласти

Особисте розпорядження — це письмовий документ, у якому військовослужбовець на власний розсуд визначає розмір частки грошового забезпечення (одноразової грошової допомоги), яка буде виплачена певній особі (особам).

Складати особисте розпорядження можуть:

військовослужбовці;

військовозобов’язані, які призвані на навчальні та спеціальні збори;

резервісти, які призвані на навчальні та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві.

Документ складається на випадок загибелі (смерті), а також на випадок захоплення в полон або заручником, інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти.

Юристи зазначили, що військовозобов’язані, призвані на збори, або резервісти, мають право скласти особисте розпорядження лише на випадок загибелі (смерті).

Як правильно скласти особисте розпорядження

Документ складається письмово в довільній формі та обов’язково повинен містити:

Інформацію про військовослужбовця — прізвище, ім’я, по батькові, військове звання, дата народження, адреса зареєстрованого/задекларованого місця проживання (перебування), РНОКПП (ІПН). Інформацію про особу (осіб), якій (яким) здійснюватимуться виплати — прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса зареєстрованого/задекларованого місця проживання (перебування), РНОКПП (ІПН), номер телефону та адреса електронної пошти. Частку (частки) належного до виплати грошового забезпечення на випадок захоплення в полон або зникнення безвісти або одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) (у відсотках). Місце та час складення. Підпис військовослужбовця.

Додатково в особистому розпорядження можна зазначити відомості про ТЦК та СП, яким військовий призваний/прийнятий на військову службу та/або номер військової частини, в якій він проходить військову службу, їх номери телефонів, адреси електронної пошти.

Щоб особисте розпорядження мало юридичну силу, необхідно засвідчити справжність підпису на такому документі. Це може зробити нотаріус або командир військової частини.

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