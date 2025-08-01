Личное распоряжение военнослужащего — как составить документ, регулирующий выплаты семье

Военные после выполнения задания. Фото: УНИАН

Членам семьи погибших защитников по закону принадлежит право на единовременную денежную помощь. Военнослужащий при жизни может определить, кто и в каких долях получит денежную помощь в случае его гибели, составив личное распоряжение.

О том, как правильно составить документ, рассказали специалисты юридической компании "Василь Кисиль и Партнеры".

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Что такое личное распоряжение и кто может его составить

Личное распоряжение — это письменный документ, в котором военнослужащий по своему усмотрению определяет размер доли денежного обеспечения (единовременной денежной помощи), которая будет выплачена определенному лицу (лицам).

Составлять личное распоряжение могут:

военнослужащие;

военнообязанные, призванные на учебные и специальные сборы;

резервисты, призванные на учебные и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве.

Документ составляется на случай гибели (смерти), а также на случай захвата в плен или заложником, интернирования в нейтральных государствах или исчезновения без вести.

Юристы отметили, что военнообязанные, призванные на сборы, или резервисты, имеют право составить личное распоряжение только на случай гибели (смерти).

Как правильно составить личное распоряжение

Документ составляется письменно в произвольной форме и обязательно должен содержать:

Информацию о военнослужащем — фамилия, имя, отчество, воинское звание, дата рождения, адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства (пребывания), ИНН. Информацию о лице (лицах), которому (которым) будут осуществляться выплаты — фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства (пребывания), ИНН, номер телефона и адрес электронной почты. Долю (доли) причитающегося к выплате денежного обеспечения на случай захвата в плен или пропажи без вести или единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти) (в процентах). Место и время составления. Подпись военнослужащего.

Дополнительно в личном распоряжении можно указать сведения о ТЦК и СП, которым военный призван/принят на военную службу и/или номер воинской части, в которой он проходит военную службу, их номера телефонов, адреса электронной почты.

Чтобы личное распоряжение имело юридическую силу, необходимо засвидетельствовать подлинность подписи на таком документе. Это может сделать нотариус или командир воинской части.

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