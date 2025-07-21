Виплати за померного від поранень - як довести зв'язок смерті з війною

Похорон військовослужбовця. Фото: "АрміяInform"

Якщо військовослужбовець, звільнившись із лав Збройних сил України, помер згодом від ран, отриманих на фронті, його родина може оформити одноразову грошову допомогу. Але є один важливий момент, який варто врахувати родичам померлого.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Виплата родичам померлого від ран

До юристів звернулася жінка, яка є донькою колишнього військовослужбовця.

Громадянка пояснила, що її батько помер від ран, отриманих на фронті, уже звільнившись з військової служби — і поцікавилася, чи має вона право на отримання одноразової грошової допомоги, яка виплачується родичам загиблого на війні військового.

"В принципі так, така можливість є, але прийдеться довести, що смерть після звільнення з військової служби настала внаслідок поранення, отриманого при проходженні служби", — наголосив у відповіді громадянці адвокат Юрій Айвазян.

Важливий момент у процесі оформлення

Айвазян назвав ще один важливий момент у оформленні таких виплат.

"Також грає роль, коли саме Ваш тато помер після звільнення", — підкреслив адвокат.

Він пояснив, що виплату можна оформити, якщо смерть військовослужбовця настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних з проходженням військової служби, протягом року після звільнення із ЗСУ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли ніхто із сім'ї полеглого військовослужбовця не отримує виплату.

Додамо, ми повідомляли про те, в які строки надходять виплати сім’ям загиблих військових.