Виплати за померного від поранень - як довести зв'язок смерті з війною

Смерть від поранень після звільнення із ЗСУ — чи будуть виплати
Якщо військовослужбовець, звільнившись із лав Збройних сил України, помер згодом від ран, отриманих на фронті, його родина може оформити одноразову грошову допомогу. Але є один важливий момент, який варто врахувати родичам померлого.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Виплата родичам померлого від ран
До юристів звернулася жінка, яка є донькою колишнього військовослужбовця.
Громадянка пояснила, що її батько помер від ран, отриманих на фронті, уже звільнившись з військової служби — і поцікавилася, чи має вона право на отримання одноразової грошової допомоги, яка виплачується родичам загиблого на війні військового.
"В принципі так, така можливість є, але прийдеться довести, що смерть після звільнення з військової служби настала внаслідок поранення, отриманого при проходженні служби", — наголосив у відповіді громадянці адвокат Юрій Айвазян.
Важливий момент у процесі оформлення
Айвазян назвав ще один важливий момент у оформленні таких виплат.
"Також грає роль, коли саме Ваш тато помер після звільнення", — підкреслив адвокат.
Він пояснив, що виплату можна оформити, якщо смерть військовослужбовця настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних з проходженням військової служби, протягом року після звільнення із ЗСУ.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли ніхто із сім'ї полеглого військовослужбовця не отримує виплату.
Додамо, ми повідомляли про те, в які строки надходять виплати сім’ям загиблих військових.
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