Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Смерть от ранений после увольнения из ВСУ — будут ли выплаты

Смерть от ранений после увольнения из ВСУ — будут ли выплаты

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 05:41
Выплаты за умершего от ранений - как доказать связь смерти с войной
Похороны военнослужащего. Фото: "АрміяInform"

Если военнослужащий, уволившись из рядов Вооруженных сил Украины, умер впоследствии от ран, полученных на фронте, его семья может оформить единовременное денежное пособие. Но есть один важный момент, который следует учесть родственникам умершего.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Выплата родственникам умершего от ран

К юристам обратилась женщина, которая является дочерью бывшего военнослужащего.

Гражданка пояснила, что ее отец умер от ран, полученных на фронте, уже уволившись с военной службы — и поинтересовалась, имеет ли она право на получение единовременного денежного пособия, которое выплачивается родственникам погибшего на войне военного.

"В принципе да, такая возможность есть, но придется доказать, что смерть после увольнения с военной службы наступила вследствие ранения, полученного при прохождении службы", — отметил в ответе гражданке адвокат Юрий Айвазян.

Важный момент в процессе оформления

Айвазян назвал еще один важный момент в оформлении таких выплат.

"Также играет роль, когда именно Ваш папа умер после увольнения", — подчеркнул адвокат.

Он пояснил, что выплату можно оформить, если смерть военнослужащего наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, несчастного случая, связанных с прохождением военной службы, в течение года после увольнения из ВСУ.

Напомним, мы ранее писали о том, когда никто из семьи павшего военнослужащего не получает выплату.

Добавим, мы сообщали о том, в какие сроки поступают выплаты семьям погибших военных.

выплаты смерть семья ранение военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации