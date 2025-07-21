Выплаты за умершего от ранений - как доказать связь смерти с войной

Похороны военнослужащего. Фото: "АрміяInform"

Если военнослужащий, уволившись из рядов Вооруженных сил Украины, умер впоследствии от ран, полученных на фронте, его семья может оформить единовременное денежное пособие. Но есть один важный момент, который следует учесть родственникам умершего.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Выплата родственникам умершего от ран

К юристам обратилась женщина, которая является дочерью бывшего военнослужащего.

Гражданка пояснила, что ее отец умер от ран, полученных на фронте, уже уволившись с военной службы — и поинтересовалась, имеет ли она право на получение единовременного денежного пособия, которое выплачивается родственникам погибшего на войне военного.

"В принципе да, такая возможность есть, но придется доказать, что смерть после увольнения с военной службы наступила вследствие ранения, полученного при прохождении службы", — отметил в ответе гражданке адвокат Юрий Айвазян.

Важный момент в процессе оформления

Айвазян назвал еще один важный момент в оформлении таких выплат.

"Также играет роль, когда именно Ваш папа умер после увольнения", — подчеркнул адвокат.

Он пояснил, что выплату можно оформить, если смерть военнослужащего наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, несчастного случая, связанных с прохождением военной службы, в течение года после увольнения из ВСУ.

Напомним, мы ранее писали о том, когда никто из семьи павшего военнослужащего не получает выплату.

Добавим, мы сообщали о том, в какие сроки поступают выплаты семьям погибших военных.