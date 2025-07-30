Мільйон за “Контрактом 18-24” зможе отримати ще одна категорія військовослужбовців — деталі

Гроші в кишені військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми "Контракт 18-24". До неї зможуть долучитися оператори дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

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"Цей напрям має особливі умови. Головна — це чіткий термін служби: два роки", — йдеться у дописі.

Інші умови контракту

Шмигаль пояснив, що майбутні оператори дронів проходитимуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів) і 14 днів адаптаційного курсу.

Як і в основній програмі, для операторів дронів передбачено виплату 1 млн грн, яка здійснюється у три етапи.

Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%.

Крім того, за ініціативи Міністерства оборони, уряд подає до парламенту законопроєкт про відстрочку для тих, хто відслужив за програмою "Контракт 18–24".

"Таким чином, усі, хто добровільно приєднався до війська за контрактом, матимуть право на відстрочку на 12 місяців після досягнення 25-річного віку", — зазначив міністр оборони.

Які виплати належать учасникам програми "Контракт 18-24"

У Міністерстві оборони України пояснили, що громадянам, які уклали контракт, надається одноразова грошова допомога за укладення контракту у розмірі 1 000 000 гривень.

Гроші виплачуються трьома частинами — 200 000 грн одразу при підписанні контракту та 800 000 грн двома частинами на час дії контракту.

Крім того, добровольцям виплачуватиметься щомісячне грошове забезпечення, а також спеціальні доплати за виконання бойових завдань — до 120 000 грн щомісяця.

У відомстві наголосили, що загальний розмір одноразової додаткової винагороди може бути скорегований у разі припинення або скасування дії воєнного стану, недотримання вимог контракту щодо строків безпосередньої участі у бойових діях, а також у випадку дострокового розірвання контракту на підставах передбачених чинним законодавством.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє громадянам старше 60 років служити у війську за контрактом. Такі контрактники зможуть обіймати небойові посади.

Також дізнавайтеся, що держава дає бійцям, які проходять службу за програмою "Контракт 18-24".