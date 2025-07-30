Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Программу "Контракт 18-24" расширили — кто еще получит 1 млн грн

Программу "Контракт 18-24" расширили — кто еще получит 1 млн грн

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 15:22
Миллион по "Контракту 18-24" сможет получить еще одна категория военнослужащих — детали
Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Правительство приняло решение о запуске отдельного направления программы "Контракт 18-24". К ней смогут присоединиться операторы дронов, которые будут служить в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Реклама
Читайте также:

"Это направление имеет особые условия. Главная  это четкий срок службы: два года", — говорится в заметке.

Другие условия контракта

Шмыгаль пояснил, что будущие операторы дронов будут проходить до 45 дней базовой подготовки, до 60 дней профессиональной подготовки (с учетом имеющихся сертификатов) и 14 дней адаптационного курса.

Как и в основной программе, для операторов дронов предусмотрена выплата 1 млн грн, которая осуществляется в три этапа.

После завершения службы защитники и защитницы получают дополнительную поддержку от государства, в частности ипотеку под 0%.

Кроме того, по инициативе Министерства обороны, правительство подает в парламент законопроект об отсрочке для тех, кто отслужил по программе "Контракт 18-24".

"Таким образом, все, кто добровольно присоединился к армии по контракту, будут иметь право на отсрочку на 12 месяцев после достижения 25-летнего возраста", — отметил министр обороны.

Какие выплаты положены участникам программы "Контракт 18-24"

В Министерстве обороны Украины объяснили, что гражданам, которые заключили контракт, предоставляется единовременное денежное пособие за заключение контракта в размере 1 000 000 гривен.

Деньги выплачиваются тремя частями — 200 000 грн сразу при подписании контракта и 800 000 грн двумя частями на время действия контракта.

Кроме того, добровольцам будет выплачиваться ежемесячное денежное обеспечение, а также специальные доплаты за выполнение боевых задач — до 120 000 грн ежемесячно.

В ведомстве отметили, что общий размер единовременного дополнительного вознаграждения может быть скорректирован в случае прекращения или отмены действия военного положения, несоблюдения требований контракта относительно сроков непосредственного участия в боевых действиях, а также в случае досрочного расторжения контракта на основаниях, предусмотренных действующим законодательством.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет гражданам старше 60 лет служить в армии по контракту. Такие контрактники смогут занимать небоевые должности.

Также узнавайте, что государство дает бойцам, которые проходят службу по программе "Контракт 18-24".

выплаты ВСУ контракт военная служба Нацгвардия
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации