Миллион по "Контракту 18-24" сможет получить еще одна категория военнослужащих — детали

Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Правительство приняло решение о запуске отдельного направления программы "Контракт 18-24". К ней смогут присоединиться операторы дронов, которые будут служить в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

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"Это направление имеет особые условия. Главная — это четкий срок службы: два года", — говорится в заметке.

Другие условия контракта

Шмыгаль пояснил, что будущие операторы дронов будут проходить до 45 дней базовой подготовки, до 60 дней профессиональной подготовки (с учетом имеющихся сертификатов) и 14 дней адаптационного курса.

Как и в основной программе, для операторов дронов предусмотрена выплата 1 млн грн, которая осуществляется в три этапа.

После завершения службы защитники и защитницы получают дополнительную поддержку от государства, в частности ипотеку под 0%.

Кроме того, по инициативе Министерства обороны, правительство подает в парламент законопроект об отсрочке для тех, кто отслужил по программе "Контракт 18-24".

"Таким образом, все, кто добровольно присоединился к армии по контракту, будут иметь право на отсрочку на 12 месяцев после достижения 25-летнего возраста", — отметил министр обороны.

Какие выплаты положены участникам программы "Контракт 18-24"

В Министерстве обороны Украины объяснили, что гражданам, которые заключили контракт, предоставляется единовременное денежное пособие за заключение контракта в размере 1 000 000 гривен.

Деньги выплачиваются тремя частями — 200 000 грн сразу при подписании контракта и 800 000 грн двумя частями на время действия контракта.

Кроме того, добровольцам будет выплачиваться ежемесячное денежное обеспечение, а также специальные доплаты за выполнение боевых задач — до 120 000 грн ежемесячно.

В ведомстве отметили, что общий размер единовременного дополнительного вознаграждения может быть скорректирован в случае прекращения или отмены действия военного положения, несоблюдения требований контракта относительно сроков непосредственного участия в боевых действиях, а также в случае досрочного расторжения контракта на основаниях, предусмотренных действующим законодательством.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет гражданам старше 60 лет служить в армии по контракту. Такие контрактники смогут занимать небоевые должности.

Также узнавайте, что государство дает бойцам, которые проходят службу по программе "Контракт 18-24".