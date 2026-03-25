Два варианта личного распоряжения для разных ситуаций

Возвращение военных из плена. Фото: Facebook Зеленского

Во время полномасштабной войны для военнослужащих ВСУ ввели специальный документ, личное распоряжение. Этот документ регулирует финансовые вопросы в случае гибели, плена или пропажи без вести военнослужащего. В Минобороны объяснили, почему существует два совершенно разных личных распоряжения.

об этом написали на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Личное распоряжение о денежной помощи

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право перед попаданием на фронт оформить личное распоряжение. Этот документ касается государственных выплат, гарантированных в случае гибели, плена или пропажи без вести военнослужащего.

В Министерстве обороны Украины объяснили, что существует сразу два разных варианта личного распоряжения. Военное ведомство объяснило, чем эти личные распоряжения отличаются.

Первым документом является распоряжение относительно одноразовой денежной помощи на случай гибели военнослужащего. Он касается исключительно этой выплаты. В Минобороны добавили: "Даже при наличии распоряжения малолетние, несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители погибшего имеют право на получение 50% от той доли ОГД, которая бы им принадлежала при отсутствии распоряжения. Такое гарантированное право не может быть отменено волеизъявлением военнослужащего".

Личное распоряжение о денежном обеспечении

Существует и другой документ. Это распоряжение о денежном обеспечении на случай плена или пропажи без вести.

Этим документом военный имеет право определить, кому и в каких долях выплачивается его денежное обеспечение на период плена или пребывания в статусе пропавшего без вести. В Минобороны отметили: "При отсутствии распоряжения 50% выплачивается законному кругу родственников, остальное депонируется государством для самого военнослужащего до его возвращения живым или включается в состав наследства в случае возвращения военнослужащего на щите".

В военном ведомстве объяснили, что минимальная сумма денежного обеспечения такого военного составляет 120 тысяч гривен в месяц. Поэтому, соответственно, при отсутствии личного распоряжения близкие родственники смогут получить только 60 тысяч гривен.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на заключение личного распоряжения. Этот документ регулирует вопрос выплаты государственной денежной помощи в случае гибели военного. Но личное распоряжение не равно по своему юридическому значению завещанию.

Личное распоряжение отдается на хранение в воинской части. Документ этот приобщается к личному делу военнослужащего.