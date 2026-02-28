Відео
Виплати за зниклого безвісти — чи мають право повнолітні діти

Виплати за зниклого безвісти — чи мають право повнолітні діти

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 05:26
Виплати родичам зниклого безвісти - права повнолітніх дітей
Українські військовослужбовці на фронті. Фото: 27 ОАБр, 41 ОМБр. Колаж: Новини.LIVE

Повнолітні діти зниклого безвісти військовослужбовця зараховуються до родичів другої черги. Відповідно, вони отримують право на державну виплату тільки у випадку, якщо у зниклого немає живих родичів першої черги.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Близькі родичі військовослужбовців, зниклих безвісти під час бойових дій, мають право на отримання державної виплати. Це право надається, якщо військовослужбовець раніше не залишав особистого розпорядження щодо цієї виплати.

Якщо розпорядження немає, то право на виплату отримують близькі родичі. До юристів звернулися громадяни, які є повнолітніми дітьми зниклого безвісти військовослужбовця.

Громадяни поцікавилися, чи мають вони право на отримання відповідної державної виплати. Ці люди наголосили, що зараз виплату отримує мати зниклого безвісти військовослужбовця.

Коли повнолітні діти отримують право на виплату

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що зараз виплата нараховується згідно закону. "На жаль, Ви не маєте права на виплати грошового забезпечення", — підкреслив Айвазян.

Юрист пояснив, чому відбувається саме так. Він зазначив, що мати військового є родичем першої черги, а повнолітні діти — родичами другої черги.

"У разі відсутності особистого розпорядження на випадок полону та осіб, які є родичами першої черги, грошове забезпечення виплачується повнолітнім дітям, рідним братам (сестрам), законним представником яких є військовослужбовець", — підкреслив Айвазян. Тобто, резюмував юрист, поки мати військовослужбовця жива, його повнолітні діти не матимуть права на отримання державної виплати.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли припиняються державні виплати родині полоненого.

Ця допомога завершується, коли з'являються дані про добровільну здачу в полон.

Додамо, ми повідомляли про те, які родинні документи потрібні для оформлення виплати за загиблого воїна.

Такими документами для дружини / чоловіка є свідоцтво про реєстрацію шлюбу, а для дітей — свідоцтва про народження.

виплати ЗСУ діти родина зниклі безвісти військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
