Виплати родині загиблого військового - як довести родинний зв'язок

Прощання із загиблим військовим. Фото: "Волинські новини"

Близькі родичі військовослужбовця ЗСУ, який загинув на війні, можуть отримати від держави відповідну виплату. Але для цього їм потрібно довести факт родинного зв’язку із загиблим.

Про це повідомляв офіційний сайт Міністерства оборони України.

Підтвердження родинних зв’язків

Родичі загиблих військовослужбовців мають право на отримання одноразової грошової допомоги від держави.

Ця норма стосується і родин зниклих безвісти та полонених військовослужбовців.

Для того, аби отримати ці кошти, члени родини військового повинні надати документи, які, зокрема, підтверджують родинні зв’язки.

Копії яких документів треба надати

Дружина загиблого військовослужбовця (чоловік загиблої військовослужбовиці) має надати копію свідоцтва про шлюб.

Можна замінити цей документ копією витягу з ДРАЦС про державну реєстрацію шлюбу.

Діти загиблого воїна повинні надати копії свідоцтва про народження або витягу з ДРАЦС про державну реєстрацію народження.

Батьки ж мусять надати копію свідоцтва про народження військовослужбовця або копію витягу з ДРАЦС про державну реєстрацію народження.

Якщо батьків позбавляли батьківських прав, а потім повернули їм ці права — потрібна ще й копія рішення суду про поновлення прав.

