Головна Військова економіка Виплати за загиблого воїна — які родинні документи потрібні

Виплати за загиблого воїна — які родинні документи потрібні

Дата публікації: 15 січня 2026 05:36
Виплати родині загиблого військового - як довести родинний зв'язок
Прощання із загиблим військовим. Фото: "Волинські новини"

Близькі родичі військовослужбовця ЗСУ, який загинув на війні, можуть отримати від держави відповідну виплату. Але для цього їм потрібно довести факт родинного зв’язку із загиблим.

Про це повідомляв офіційний сайт Міністерства оборони України.

Читайте також:

Підтвердження родинних зв’язків

Родичі загиблих військовослужбовців мають право на отримання одноразової грошової допомоги від держави.

Ця норма стосується і родин зниклих безвісти та полонених військовослужбовців.

Для того, аби отримати ці кошти, члени родини військового повинні надати документи, які, зокрема, підтверджують родинні зв’язки.

Копії яких документів треба надати

Дружина загиблого військовослужбовця (чоловік загиблої військовослужбовиці) має надати копію свідоцтва про шлюб.

Можна замінити цей документ копією витягу з ДРАЦС про державну реєстрацію шлюбу.

Діти загиблого воїна повинні надати копії свідоцтва про народження або витягу з ДРАЦС про державну реєстрацію народження.

Батьки ж мусять надати копію свідоцтва про народження військовослужбовця або копію витягу з ДРАЦС про державну реєстрацію народження.

Якщо батьків позбавляли батьківських прав, а потім повернули їм ці права — потрібна ще й копія рішення суду про поновлення прав.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи зможе отримати виплату за загиблого на війні батька син, який не проживав разом із ним.

Додамо, ми повідомляли про те, які права у питанні виплат родичам загиблого військовослужбовця має його цивільна дружина.

виплати ЗСУ родина документи військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
