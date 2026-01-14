Відео
Головна Військова економіка Син загиблого воїна не жив з татом — чи має право на виплату

Син загиблого воїна не жив з татом — чи має право на виплату

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 03:45
Виплата сину загиблого - чи впливає спільне проживання
Прощання із загиблим військовослужбовцем. Фото: Бориславська міська рада

Діти військовослужбовця, який загинув на війні, мають право на отримання грошової допомоги навіть у тому випадку, якщо вони не жили разом із батьком і не мають документів про його загибель. Юристи пояснили, як вирішити цю ситуацію.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Не жив з батьком-військовим — де взяти документи про його загибель

Близькі родичі загиблих військовослужбовців мають право на отримання відповідної державної виплати та спадщини.

До юристів звернувся громадянин, батько якого загинув на війні.

Чоловік пояснив, що батько не жив з ним разом, виховуючи іншу дитину, неповнорідну сестру громадянина, тому жодних документів про загибель батька він не має — і поцікавився, що йому робити у такій ситуації.

"Той факт, що у Вас на руках немає свідоцтва про смерть, не є безвихіддю. Ви можете отримати всі необхідні дублікати самостійно", — підкреслив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Юрист пояснив, як саме це зробити.

"Зверніться до будь-якого відділу ДРАЦС на підконтрольній території України та отримайте дублікат свідоцтва про смерть. Екстериторіальний принцип дозволяє отримати документ у будь-якому місті, незалежно від місця смерті чи реєстрації батька. Візьміть з собою свідоцтво про народження, паспорт та ідентифікаційний код", — зазначив Дерій.

Чи має право син частку виплати від держави

Юрист також розповів, як оформити свою частку грошової допомоги від держави.

"Надішліть запит до ТЦК та СП, де батько був призваний або де стояв на обліку, щоб вони надали Вам копії документів, які надсилали сестрі. Потім напишіть заяву про виплату належних Вам коштів (зарплати, компенсацій)", — наголосив Владислав Дерій.

Там громадянину точно мають роз'яснити його статус щодо права на отримання одноразової грошової допомоги.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто входить до другої черги у питанні отримання виплати за загиблого військовослужбовця.

Додамо, ми повідомляли про те, як можна позбавити виплат за загиблого воїна одного із батьків військовослужбовця.

виплати ЗСУ діти військовослужбовці загиблі
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
