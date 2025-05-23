Кабмін спростив умови отримання грошової допомоги для деяких українців — кого стосується

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Волонтерам з інвалідністю та родинам загиблих волонтерів стало простіше отримати одноразову грошову допомогу від держави. Уряд скасував зайві етапи оформлення — тепер достатньо заповнити заяву з номером рахунку.

Що змінилося та як працює оновлена процедура, пояснили на телеграм-каналі "Уряд online".

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Уряд спростив процедуру отримання одноразової грошової допомоги (ОГД) для:

волонтерів, які отримали інвалідність;

сімей волонтерів, які загинули під час допомоги силам безпеки й оборони.

До запровадження відповідних змін для отримання ОГД необхідно було подавати заяву до Мінветеранів для ухвалення рішення про виплату. Після потрібно було звертатися до структурного підрозділу, щоб отримати гроші.

У 2025 році цей процес спростили, тепер процедура відбувається так:

Заява подається одразу з номером банківського рахунку. Комісія створена при Мінветеранів приймає рішення. Після виділення коштів з резервного фонду бюджету Мінветеранів переказує кошти.

Тобто додатково звертатися до Мінветеранів за виплатою не потрібно. Все відбувається в один етап.

Подати документи можна у найближчому ЦНАПі (без прив'язки до місця прописки) або поштою безпосередньо до відомства.

Яка сума одноразової допомоги

У разі загибелі волонтера одноразова грошова допомога виплачується у розмірі 500 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб на дату загибелі (смерті). Сума виплат розподіляється у рівних частинах між членами сім'ї, батьками та утриманцями загиблого (померлого) волонтера.

Якщо одна із зазначених осіб відмовляється від отримання ОГД, її частина розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання, у рівних частинах.

У разі встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) одноразова грошова допомога виплачується волонтеру залежно від групи інвалідності у розмірі:

І група — 250 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб;

II група — 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

III група — 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Розмір ОГД визначається відповідно до прожиткового мінімуму, чинного на дату встановлення інвалідності.

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