Кабмин упростил условия получения денежной помощи для некоторых украинцев — кого касается

Кабмин упростил оформление госпомощи для некоторых украинцев
Волонтерам с инвалидностью и семьям погибших волонтеров стало проще получить единовременную денежную помощь от государства. Правительство отменило лишние этапы оформления — теперь достаточно заполнить заявление с номером счета.
Что изменилось и как работает обновленная процедура, объяснили на телеграм-канале "Правительство online".
Как оформить помощь
Правительство упростило процедуру получения единовременной денежной помощи (ЕДП) для:
- волонтеров, которые получили инвалидность;
- семей волонтеров, погибших при помощи силам безопасности и обороны.
До введения соответствующих изменений для получения ЕДП необходимо было подавать заявление в Минветеранов для принятия решения о выплате. После нужно было обращаться в структурное подразделение, чтобы получить деньги.
В 2025 году этот процесс упростили, теперь процедура происходит так:
- Заявление подается сразу с номером банковского счета.
- Комиссия создана при Минветеранов принимает решение.
- После выделения средств из резервного фонда бюджета Минветеранов переводит средства.
То есть, дополнительно обращаться в Минветеранов за выплатой не нужно. Все происходит в один этап.
Подать документы можно в ближайшем ЦПАУ (без привязки к месту прописки) или по почте непосредственно в ведомство.
Какова сумма единовременного пособия
В случае гибели волонтера единовременное денежное пособие выплачивается в размере 500 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на дату гибели (смерти). Сумма выплат распределяется в равных частях между членами семьи, родителями и иждивенцами погибшего (умершего) волонтера.
Если одно из указанных лиц отказывается от получения ЕДП, ее часть распределяется между другими лицами, имеющими право на ее получение, в равных частях.
В случае установления инвалидности вследствие ранения (контузии, травмы или увечья) единовременная денежная помощь выплачивается волонтеру в зависимости от группы инвалидности в размере:
- I группа — 250 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц;
- II группа — 200 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц;
- III группа — 150 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
Размер ЕДП определяется в соответствии с прожиточным минимумом, действующим на дату установления инвалидности.
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