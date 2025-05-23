Кабмин упростил условия получения денежной помощи для некоторых украинцев — кого касается

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Волонтерам с инвалидностью и семьям погибших волонтеров стало проще получить единовременную денежную помощь от государства. Правительство отменило лишние этапы оформления — теперь достаточно заполнить заявление с номером счета.

Что изменилось и как работает обновленная процедура, объяснили на телеграм-канале "Правительство online".

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Правительство упростило процедуру получения единовременной денежной помощи (ЕДП) для:

волонтеров, которые получили инвалидность;

семей волонтеров, погибших при помощи силам безопасности и обороны.

До введения соответствующих изменений для получения ЕДП необходимо было подавать заявление в Минветеранов для принятия решения о выплате. После нужно было обращаться в структурное подразделение, чтобы получить деньги.

В 2025 году этот процесс упростили, теперь процедура происходит так:

Заявление подается сразу с номером банковского счета. Комиссия создана при Минветеранов принимает решение. После выделения средств из резервного фонда бюджета Минветеранов переводит средства.

То есть, дополнительно обращаться в Минветеранов за выплатой не нужно. Все происходит в один этап.

Подать документы можно в ближайшем ЦПАУ (без привязки к месту прописки) или по почте непосредственно в ведомство.

Какова сумма единовременного пособия

В случае гибели волонтера единовременное денежное пособие выплачивается в размере 500 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на дату гибели (смерти). Сумма выплат распределяется в равных частях между членами семьи, родителями и иждивенцами погибшего (умершего) волонтера.

Если одно из указанных лиц отказывается от получения ЕДП, ее часть распределяется между другими лицами, имеющими право на ее получение, в равных частях.

В случае установления инвалидности вследствие ранения (контузии, травмы или увечья) единовременная денежная помощь выплачивается волонтеру в зависимости от группы инвалидности в размере:

I группа — 250 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц;

II группа — 200 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц;

III группа — 150 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Размер ЕДП определяется в соответствии с прожиточным минимумом, действующим на дату установления инвалидности.

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