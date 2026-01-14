Выплата сыну погибшего - влияет ли совместное проживание

Прощание с погибшим военнослужащим. Фото: Бориславский городской совет

Дети военнослужащего, погибшего на войне, имеют право на получение денежной помощи даже в том случае, если они не жили вместе с отцом и не имеют документов о его гибели. Юристы объяснили, как решить эту ситуацию.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама

Читайте также:

Не жил с отцом-военным — где взять документы о его гибели

Близкие родственники погибших военнослужащих имеют право на получение соответствующей государственной выплаты и наследства.

К юристам обратился гражданин, отец которого погиб на войне.

Мужчина объяснил, что отец не жил с ним вместе, воспитывая другого ребенка, неполнородную сестру гражданина, поэтому никаких документов о гибели отца он не имеет - и поинтересовался, что ему делать в такой ситуации.

"Тот факт, что у Вас на руках нет свидетельства о смерти, не является безысходностью. Вы можете получить все необходимые дубликаты самостоятельно", — подчеркнул в ответе юрист Владислав Дерий.

Юрист объяснил, как именно это сделать.

"Обратитесь в любой отдел ГРАГС на подконтрольной территории Украины и получите дубликат свидетельства о смерти. Экстерриториальный принцип позволяет получить документ в любом городе, независимо от места смерти или регистрации родителя. Возьмите с собой свидетельство о рождении, паспорт и идентификационный код", — отметил Дерий.

Имеет ли право сын долю выплаты от государства

Юрист также рассказал, как оформить свою долю денежной помощи от государства.

"Отправьте запрос в ТЦК и СП, где отец был призван или где стоял на учете, чтобы они предоставили Вам копии документов, которые присылали сестре. Затем напишите заявление о выплате причитающихся Вам средств (зарплаты, компенсаций)", — отметил Владислав Дерий.

Там гражданину точно должны разъяснить его статус относительно права на получение единовременной денежной помощи.

Напомним, мы ранее писали о том, кто входит во вторую очередь в вопросе получения выплаты за погибшего военнослужащего.

Добавим, мы сообщали о том, как можно лишить выплат за погибшего воина одного из родителей военнослужащего.