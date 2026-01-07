Виплати родичам загиблого - як позбавити виплати батька, який не виховував дитину

Український військовослужбовець. Фото: ОК "Південь"

Навіть якщо батько не цікавився долею свого сина, не жив з ним однією сім’єю, не виховував, він все одно матиме право на отримання своєї частки виплати в ситуації, якщо син, будучи військовослужбовцем, зникне безвісти на фронті. Втім, існує один варіант, коли такого батька можна позбавити грошової допомоги.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

Батько не виховував сина — чи можна його позбавити виплати

До юристів звернувся громадянин, рідний брат якого зник безвісти на війні.

Чоловік поцікавився, чи отримає усі гроші, які виділяються родині зниклого безвісти, їхня мати – чи якась частина буде нарахована біологічному батьку зниклого воїна.

При цьому, наголосив чоловік, біологічний батько практично не спілкувався із військовим, давно не жив із родиною і взагалі, ймовірно, виїхав на територію країни-агресора.

Юрист Євген Корнійчук пояснив, що у такій ситуації справді є можливість позбавити такого батька, який не цікавився долею дітей, виплати.

"Можна у судовому порядку визнати батька безвісно відсутнім та встановити опіку над майном безвісно відсутньої особи", — підкреслив юрист.

Коли позбавити грошей недбалого батька неможливо

Але, додав Корнійчук, такий варіант можливий лише у тому випадку, якщо мати і батько зниклого безвісти військовослужбовця перебували у шлюбі.

Тоді вона матиме право встановити опіку за майном безвісно відсутньої особи.

У випадку, якщо батьки військового розлучилися до моменту зникнення військовослужбовця безвісти, ці кошти неможливо буде відібрати у батька.

Але якщо батько не з’явиться і не заявить про свої права, кошти залишаться депонованими на рахунку військовослужбовця — і після визнання його померлим мати зможе почати процес отримання їх як спадщини.

