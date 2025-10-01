Відео
Україна
Головна Військова економіка Гроші за загиблого військового — куди звертатись

Гроші за загиблого військового — куди звертатись

Дата публікації: 1 жовтня 2025 05:53
Виплати за загиблого військовослужбовця - як отримати виплату
Похорон загиблого військового. Фото: Лановецька громада

Близькі родичі загиблого військовослужбовця можуть подати заяву на отримання одноразової грошової компенсації. Цю заяву можна подати у одну із двох інстанцій.

Про це на порталі "Юристи.UA" написала юристка Олена Дудченко.

Звернення до військової частини

Родичі загиблих військовослужбовців мають право на отримання одноразової грошової виплати як компенсації за втрату члена сім’ї на війні.

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, куди саме потрібно звертатися для того, аби отримати ці гроші.

Юристка Олена Дудченко, відповідаючи громадянці, пояснила, що близькі родичі мають звернутися до командира військової частини, де служив загиблий військовослужбовець.

Куди ще можуть звернутися родичі загиблого воїна

Втім, підкреслила юристка, існує й інший варіант.

"Для отримання одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибеллю військовослужбовця, крім командування військової частини, в який проходив військову службу загиблий військовослужбовець, ви маєте право звернутися з заявою про виплату ОГД до начальника ТЦК та СП за місцем призову Вашого чоловіка", — наголосила Дудченко.

У заяві потрібно вказати усі обставини загибелі військового, а також додати відповідні документи, зокрема, про родинний зв’язок.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як сім'ї зниклих безвісти військових можуть отримати відповідні виплати.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть отримати виплату розміром 1 млн грн сім'ї полонених.

родина військовослужбовці загиблі грошова допомога військова частина
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
