Выплаты за погибшего военнослужащего - как получить выплату

Похороны погибшего военного. Фото: Лановецкая громада

Близкие родственники погибшего военнослужащего могут подать заявление на получение единовременной денежной компенсации. Это заявление можно подать в одну из двух инстанций.

Об этом на портале "Юристи.UA" написала юрист Елена Дудченко.

Реклама

Читайте также:

Обращение в воинскую часть

Родственники погибших военнослужащих имеют право на получение единовременной денежной выплаты в качестве компенсации за потерю члена семьи на войне.

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, куда именно нужно обращаться для того, чтобы получить эти деньги.

Юрист Елена Дудченко, отвечая гражданке, объяснила, что близкие родственники должны обратиться к командиру воинской части, где служил погибший военнослужащий.

Куда еще могут обратиться родственники погибшего воина

Впрочем, подчеркнула юрист, существует и другой вариант.

"Для получения единовременной денежной помощи в связи с гибелью военнослужащего, кроме командования воинской части, в которой проходил военную службу погибший военнослужащий, вы имеете право обратиться с заявлением о выплате ОГД к начальнику ТЦК и СП по месту призыва Вашего мужа", — отметила Дудченко.

В заявлении нужно указать все обстоятельства гибели военного, а также приложить соответствующие документы, в частности, о родственной связи.

Напомним, мы ранее писали о том, как семьи пропавших без вести военных могут получить соответствующие выплаты.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли получить выплату размером 1 млн грн семьи пленных.