Выплаты родственникам пленных и пропавших без вести — кто может получить 1 млн грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В начале 2025 года Кабинет министров Украины ввел механизм мотивации на заключение контракта с Вооруженными силами Украины лицами до 25 лет. Он предусматривает единовременную выплату добровольцам в 1 млн грн. Этот механизм денежной помощи также распространяется на военных, которые начали службу во время действия военного положения в возрасте до 25 лет и участвовали в боевых действиях.

Имеют ли право на получение 1 млн гривен семьи пленных и пропавших без вести защитников, рассказал военный адвокат Роман Лихачев.

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Законодательством Украины установлено, что за военнослужащими, которые попали в плен или пропали без вести, сохраняется денежное обеспечение, которое ежемесячно выплачивается их семьям.

Соответственно, близкие родственники этих защитников имеют право также и на получение 1 млн гривен. Эта выплата осуществляется при условии, если военнослужащий:

был призван или поступил на военную службу во время военного положения и продолжал службу до 13 февраля 2025 года;

участвовал в боевых действиях не менее шести месяцев (или меньше — 1/6 от 1 000 000 гривен за каждые 30 дней участия);

1/6 от 1 000 000 гривен за каждые 30 дней участия); на момент призыва или поступления на службу ему не исполнилось 25 лет.

Вознаграждение также выплачивается в полном объеме, если военнослужащий был освобожден из плена (кроме случаев добровольной сдачи) или получил заболевание, ранение (травмы, контузии, увечья) во время защиты Родины.

При этом, период попадания в плен или пропажи без вести (до или после принятия Постановления №153) не влияет на возможность семьи получить выплату.

Таким образом, поскольку вознаграждение является частью денежного обеспечения, оно подлежит распределению и выплате семьям лиц, пропавших без вести или попавших в плен.

Как распределяются выплаты для семей пленных и пропавших без вести

Военные имеют право самостоятельно решать, кто из родных будет получать выплаты на случай их исчезновения без вести или попадания в плен. Для этого защитник должен составить письменное распоряжение, в котором указываются доли, в соответствии с которыми будет происходить распределение средств.

При отсутствии распоряжения, 50% денежного обеспечения будет оставаться в воинской части и будет выплачено, когда военный вернется из плена.

Остальные, то есть еще 50%, будут разделены между родственниками первой очереди:

женой или мужем;

законными представителями малолетних или несовершеннолетних детей;

детьми с инвалидностью с детства (независимо от возраста) или их законными представителями;

родителями военнослужащего (кроме тех, кто получает от него алименты или лишен родительских прав без восстановления).

Если представителей первой очереди нет, то 20% денежного обеспечения получат равными долями родственники второй очереди (совершеннолетние дети, братья, сестры). Тогда в воинской части будет оставаться 80% до возвращения защитника из плена.

Ранее мы писали, как родственникам пленных и пропавших без вести военнослужащих оформить выплаты.

Также узнавайте, какие выплаты и льготы положены защитникам, освобожденным из плена.