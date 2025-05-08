Виплати родичам полонених та зниклих безвісти — хто може отримати 1 млн грн

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На початку 2025 року Кабінет міністрів України запровадив механізм мотивації на укладення контракту зі Збройними силами України особами до 25 років. Він передбачає одноразову виплату добровольцям в 1 млн грн. Цей механізм грошової допомоги також розповсюджується на військових, які почали службу під час дії воєнного стану у віці до 25 років та брали участь у бойових діях.

Чи мають право на отримання 1 млн гривень сім’ї полонених та зниклих безвісти захисників, розповів військовий адвокат Роман Лихачов.

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Законодавством України встановлено, що за військовослужбовцями, які потрапили в полон або зникли безвісти, зберігається грошове забезпечення, яке щомісяця виплачується їхнім сім’ям.

Відповідно, близькі родичі цих захисників мають право також і на отримання 1 млн гривень. Ця виплата здійснюється за умови, якщо військовослужбовець:

був призваний або вступив на військову службу під час воєнного стану та продовжував службу до 13 лютого 2025 року;

брав участь у бойових діях не менше шести місяців (або менше — 1/6 від 1 000 000 гривень за кожні 30 днів участі);

1/6 від 1 000 000 гривень за кожні 30 днів участі); на момент призову або вступу на службу йому не виповнилося 25 років.

Винагорода також виплачується в повному обсязі, якщо військовослужбовець був звільнений з полону (окрім випадків добровільної здачі) або отримав захворювання, поранення (травми, контузії, каліцтва) під час захисту Батьківщини.

При цьому, період потрапляння в полон чи зникнення безвісти (до або після прийняття Постанови №153) не впливає на можливість сім’ї отримати виплату.

Таким чином, оскільки винагорода є частиною грошового забезпечення, вона підлягає розподілу і виплаті сім’ям осіб, які зникли безвісти або потрапили в полон.

Як розподіляються виплати для родин полонених та зниклих безвісти

Військові мають право самостійно вирішувати, хто з рідних отримуватиме виплати на випадок їхнього зникнення безвісти чи потрапляння в полон. Для цього захисник має скласти письмове розпорядження, в якому зазначаються частки, відповідно до яких відбуватиметься розподіл коштів.

За відсутності розпорядження, 50% грошового забезпечення залишатиметься у військовій частині й буде виплачене, коли військовий повернеться з полону.

Решта, тобто ще 50%, буде поділено між родичами першої черги:

дружиною або чоловіком;

законними представниками малолітніх або неповнолітніх дітей;

дітьми з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) або їхніми законними представниками;

батьками військовослужбовця (крім тих, хто отримує від нього аліменти або позбавлений батьківських прав без поновлення).

Якщо представників першої черги немає, то 20% грошового забезпечення отримають рівними частками родичі другої черги (повнолітні діти, брати, сестри). Тоді у військовій частині залишатиметься 80% до повернення захисника з полону.

Раніше ми писали, як родичам полонених та зниклих безвісти військовослужбовців оформити виплати.

Також дізнавайтеся, які виплати та пільги належать захисникам, звільненим з полону.