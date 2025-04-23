Пільги та виплати для військовослужбовців, звільнених з полону — як отримати

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські військовослужбовці, які повернулися з російського полону або й досі перебувають у ньому, мають право на комплексну державну підтримку. Зокрема захисникам належать певні соціальні гарантії, виплати та пільги.

Про соціальні гарантії для військовополонених та звільнених з полону розповіли у Міністерстві оборони України.

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Законом України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей" передбачено, що такі особи мають право на:

одноразову державну грошову допомогу;

щорічну державну грошову допомогу (також може надаватися членам сім’ї захисника під час його перебування в полоні);

медичну, реабілітаційну, психологічну допомогу, соціальну та професійну адаптацію;

соціальні послуги;

пільгове забезпечення санаторно-курортним лікуванням або компенсацію його вартості;

першочергове забезпечення жилими приміщеннями з фондів тимчасового проживання;

збереження місця роботи протягом усього періоду перебування в полоні, а також протягом шести місяців після звільнення;

одноразове отримання ваучера для перекваліфікації або підвищення кваліфікації;

звільнення від фінансових зобов’язань та штрафів на період полону і протягом шести місяців після звільнення з можливістю реструктуризації боргів;

цільову підтримку для здобуття освіти у державних та комунальних закладах освіти.

Крім вищеперерахованого, за захисниками, які потрапили до російського полону, зберігається виплата грошового забезпечення. Військовослужбовець може сам вирішити, хто буде отримувати виплати на час його відсутності, склавши відповідне розпорядження. В іншому випадку грошове забезпечення виплачуватиметься подружжю, законним представникам дітей або батькам.

Як оформити виплати та пільги

Військовослужбовцю, який повернувся з російського полону або й досі там перебуває, для отримання виплат та пільг необхідно мати офіційний статус особи, позбавленої особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Щоб його отримати, захисник, член його родини або законний представник має подати заяву до Міністерства розвитку громад та територій України.

До заяви додаються:

довідка про перебування в місцях несвободи із зазначенням строку або документ про участь у добровольчому формуванні;

витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (за наявності кримінального провадження стосовно особи);

повідомлення органів Сил безпеки та оборони стосовно особи.

Заяву та документи розгляне профільна комісія, яка приймає рішення про надання відповідного статусу. Далі дані внесуть до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після чого військовослужбовець отримає право на вищезазначені пільги та виплати.

Раніше ми писали, що в Україні сім'ї військовослужбовців без посвідчення учасника бойових дій (УБД) можуть отримати пільги на комуналку від держави, навіть якщо захисник перебуває у полоні. Для цього Пенсійному фонду потрібно надати певні документи.

Також дізнавайтеся, за яких обставин військовополоненому не виплатять додаткову винагороду.