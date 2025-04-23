Льготы и выплаты для военнослужащих, освобожденных из плена — как получить

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские военнослужащие, которые вернулись из российского плена или до сих пор находятся в нем, имеют право на комплексную государственную поддержку. В частности защитникам принадлежат определенные социальные гарантии, выплаты и льготы.

О социальных гарантиях для военнопленных и освобожденных из плена рассказали в Министерстве обороны Украины.

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Законом Украины "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей" предусмотрено, что такие лица имеют право на:

единовременную государственную денежную помощь;

ежегодную государственную денежную помощь (также может предоставляться членам семьи защитника во время его пребывания в плену);

медицинскую, реабилитационную, психологическую помощь, социальную и профессиональную адаптацию;

социальные услуги;

льготное обеспечение санаторно-курортным лечением или компенсацию его стоимости;

первоочередное обеспечение жилыми помещениями из фондов временного проживания;

сохранение места работы в течение всего периода пребывания в плену, а также в течение шести месяцев после освобождения;

одноразовое получение ваучера для переквалификации или повышения квалификации;

освобождение от финансовых обязательств и штрафов на период плена и в течение шести месяцев после освобождения с возможностью реструктуризации долгов;

целевую поддержку для получения образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Кроме вышеперечисленного, за защитниками, которые попали в российский плен, сохраняется выплата денежного обеспечения. Военнослужащий может сам решить, кто будет получать выплаты на время его отсутствия, составив соответствующее распоряжение. В противном случае денежное обеспечение будет выплачиваться супругам, законным представителям детей или родителям.

Как оформить выплаты и льготы

Военнослужащему, который вернулся из российского плена или до сих пор там находится, для получения выплат и льгот необходимо иметь официальный статус лица, лишенного личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Чтобы его получить, защитник, член его семьи или законный представитель должен подать заявление в Министерство развития общин и территорий Украины.

К заявлению прилагаются:

справка о пребывании в местах несвободы с указанием срока или документ об участии в добровольческом формировании;

выписка из Единого государственного реестра досудебных расследований (при наличии уголовного производства в отношении лица);

сообщение органов Сил безопасности и обороны в отношении лица.

Заявление и документы рассмотрит профильная комиссия, которая принимает решение о предоставлении соответствующего статуса. Далее данные внесут в Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после чего военнослужащий получит право на вышеупомянутые льготы и выплаты.

Ранее мы писали, что в Украине семьи военнослужащих без удостоверения участника боевых действий (УБД) могут получить льготы на коммуналку от государства, даже если защитник находится в плену. Для этого Пенсионному фонду нужно предоставить определенные документы.

Также узнавайте, при каких обстоятельствах военнопленному не выплатят дополнительное вознаграждение.