Додаткова винагорода полоненому в ЗСУ - коли не виплатять

Український військовослужбовець. Фото: 36 обрмп

Військовослужбовець продовжує отримувати на свій рахунок грошову винагороду та відповідні виплати навіть у випадку полону. Та існує один виняток, коли виплати для полоненого припиняться.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Виплати для полоненого військового

Військовослужбовцю Збройних сил України, який потрапив у полон, продовжує нараховуватися грошове забезпечення.

Крім того, родичі полоненого можуть розраховувати на спеціальні виплати від держави.

Коли нарахування винагороди полоненому припиняється

Та у деяких випадках додаткова винагорода, так звані бойові виплати, полоненому військовослужбовцю може бути припинена.

У Міністерстві оборони наголосили, що така санкція може бути застосована щодо військового, який здався у полон добровільно.

Та, разом з тим, відповідні структури повинні довести факт добровільної здачі у полон.

Якщо це не буде зроблене у відведені законодавством терміни, то нарахування усіх виплат та винагород буде продовжуватися.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що змінилося у процесі виплат родичам військовополонених в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, що з 2025 року військовослужбовці самі визначатимуть отримувача виплат у разі полону.