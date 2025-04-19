Дополнительное вознаграждение пленному в ВСУ - когда не выплатят

Украинский военнослужащий. Фото: 36 обрмп

Военнослужащий продолжает получать на свой счет денежное вознаграждение и соответствующие выплаты даже в случае плена. Но существует одно исключение, когда выплаты для пленного прекратятся.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Выплаты для пленного военного

Военнослужащему Вооруженных сил Украины, который попал в плен, продолжает начисляться денежное обеспечение.

Кроме того, родственники пленного могут рассчитывать на специальные выплаты от государства.

Когда начисление вознаграждения пленному прекращается

Но в некоторых случаях дополнительное вознаграждение, так называемые боевые выплаты, пленному военнослужащему может быть прекращено.

В Министерстве обороны отметили, что такая санкция может быть применена в отношении военного, который сдался в плен добровольно.

Но, вместе с тем, соответствующие структуры должны доказать факт добровольной сдачи в плен.

Если это не будет сделано в отведенные законодательством сроки, то начисление всех выплат и вознаграждений будет продолжаться.

Напомним, мы ранее писали о том, что изменилось в процессе выплат родственникам военнопленных в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, что с 2025 года военнослужащие сами будут определять получателя выплат в случае плена.