Дополнительное вознаграждение пленному в ВСУ - когда не выплатят

Когда пленному не выплатят дополнительное вознаграждение
Военнослужащий продолжает получать на свой счет денежное вознаграждение и соответствующие выплаты даже в случае плена. Но существует одно исключение, когда выплаты для пленного прекратятся.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Выплаты для пленного военного
Военнослужащему Вооруженных сил Украины, который попал в плен, продолжает начисляться денежное обеспечение.
Кроме того, родственники пленного могут рассчитывать на специальные выплаты от государства.
Когда начисление вознаграждения пленному прекращается
Но в некоторых случаях дополнительное вознаграждение, так называемые боевые выплаты, пленному военнослужащему может быть прекращено.
В Министерстве обороны отметили, что такая санкция может быть применена в отношении военного, который сдался в плен добровольно.
Но, вместе с тем, соответствующие структуры должны доказать факт добровольной сдачи в плен.
Если это не будет сделано в отведенные законодательством сроки, то начисление всех выплат и вознаграждений будет продолжаться.
Напомним, мы ранее писали о том, что изменилось в процессе выплат родственникам военнопленных в 2025 году.
Добавим, мы сообщали о том, что с 2025 года военнослужащие сами будут определять получателя выплат в случае плена.
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