Військові самі визначатимуть, кому надходитиме грошове забезпечення, якщо вони опиниться і полоні

Український військовослужбовець. REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Українські військовослужбовці самостійно визрачатимуть, кому нараховуватиметься їхнє грошове забезпечення в разі, якщо вони потраплять у полон. Відповідне рішення у вівторок, 15 квітня, ухвалив Кабмін.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

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Для того, щоб визначити, кому мають надходити кошти, бійцю відтепер достатньо скласти особисте розпорядження та засвідчити його в командира або нотаріуса. Оригінал документа зберігатиметься в особовій справі військовослужбовця.

Зміни стосуються виплат військовим, які перебувають у полоні, є заручниками, інтернованими в нейтральних держав або визнані безвісно зниклими.

Також, згідно з постановою, мають вдосконалити доступ до інформації з державних реєстрів ТЦК та СП, аби спростити ідентифікацію людей, які мають право на такі виплати.

Нагадаємо, батьки учасників бойових дій мають право на низку пільг. Зокрема, вони можуть отримати допомогу на оплату житла, комунальних послуг або придбання палива для опалення.

Також ми повідомляли, що суди часто скасовують штрафи від ТЦК та СП. Нардеп пояснив, чому так відбувається.