Военные сами будут определять, кому будет поступать денежное обеспечение, если они окажется и плену

Украинский военнослужащий. REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Украинские военнослужащие самостоятельно будут выбирать, кому будет начисляться их денежное обеспечение в случае, если они попадут в плен. Соответствующее решение во вторник, 15 апреля, принял Кабмин.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Реклама

Читайте также:

Какие изменения ввел Кабмин и кого из военных они касаются

Для того, чтобы определить, кому должны поступать средства, бойцу отныне достаточно составить личное распоряжение и заверить его у командира или нотариуса. Оригинал документа будет храниться в личном деле военнослужащего.

Изменения касаются выплат военным, которые находятся в плену, являются заложниками, интернированными у нейтральных государств или признаны без вести пропавшими.

Также, согласно постановлению, должны усовершенствовать доступ к информации из государственных реестров ТЦК и СП, чтобы упростить идентификацию людей, имеющих право на такие выплаты.