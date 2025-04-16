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Бойцы сами будут определять получателя выплат в случае плена

16 апреля 2025 04:30
Артем Кругленко - Редактор
Военные сами будут определять, кому будет поступать денежное обеспечение, если они окажется и плену
Украинский военнослужащий. REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Артем Кругленко - Редактор

Украинские военнослужащие самостоятельно будут выбирать, кому будет начисляться их денежное обеспечение в случае, если они попадут в плен. Соответствующее решение во вторник, 15 апреля, принял Кабмин.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Для того, чтобы определить, кому должны поступать средства, бойцу отныне достаточно составить личное распоряжение и заверить его у командира или нотариуса. Оригинал документа будет храниться в личном деле военнослужащего.

Изменения касаются выплат военным, которые находятся в плену, являются заложниками, интернированными у нейтральных государств или признаны без вести пропавшими.

Также, согласно постановлению, должны усовершенствовать доступ к информации из государственных реестров ТЦК и СП, чтобы упростить идентификацию людей, имеющих право на такие выплаты.

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