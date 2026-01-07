Выплаты родственникам погибшего - как лишить выплаты отца, который не воспитывал ребенка

Украинский военнослужащий. Фото: ОК "Південь"

Даже если отец не интересовался судьбой своего сына, не жил с ним одной семьей, не воспитывал, он все равно будет иметь право на получение своей доли выплаты в ситуации, если сын, будучи военнослужащим, пропадет без вести на фронте. Впрочем, существует один вариант, когда такого отца можно лишить денежной помощи.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

Отец не воспитывал сына — можно ли его лишить выплаты

К юристам обратился гражданин, родной брат которого пропал без вести на войне.

Мужчина поинтересовался, получит ли все деньги, которые выделяются семье пропавшего без вести, их мать — или какая-то часть будет начислена биологическому отцу пропавшего воина.

При этом, подчеркнул мужчина, биологический отец практически не общался с военным, давно не жил с семьей и вообще, вероятно, выехал на территорию страны-агрессора.

Юрист Евгений Корнийчук объяснил, что в такой ситуации действительно есть возможность лишить такого отца, который не интересовался судьбой детей, выплаты.

"Можно в судебном порядке признать отца безвестно отсутствующим и установить опеку над имуществом безвестно отсутствующего лица", — подчеркнул юрист.

Когда лишить денег нерадивого отца невозможно

Но, добавил Корнийчук, такой вариант возможен только в том случае, если мать и отец пропавшего без вести военнослужащего состояли в браке.

Тогда она будет иметь право установить опеку над имуществом безвестно отсутствующего лица.

В случае, если родители военного развелись до момента исчезновения военнослужащего без вести, эти средства невозможно будет отобрать у отца.

Но если отец не появится и не заявит о своих правах, средства останутся депонированными на счету военнослужащего — и после признания его умершим мать сможет начать процесс получения их как наследства.

