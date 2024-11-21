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Военный составил завещание и пропал без вести — что делать

21 ноября 2024 05:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Завещание военного пропавшего без вести — что делать с документами
Зажигание свечей за погибшими военнослужащими. Фото: Reuters
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военные также имеют право написать завещание о распоряжении недвижимостью и даже одноразовой денежной помощью своим родным в случае гибели, которую государство обязано выплатить в случае его гибели. Однако бывают случаи, когда военный исчезает без вести. Утрачивает ли юридическую силу завещание военного?

Ответ на это дал адвокат, управляющий партнер АО "ALIAS" Александр Горовой для Вчасно.

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Когда завещание вступит в силу при исчезновении военного без вести

"Если военнослужащий имел завещание и пропал без вести — завещание вступит в силу только после того, как военного признают погибшим (умершим). Статус пропавшего без вести означает, что человек может быть либо в плену, либо в госпитале (и не может предоставить никакой информации о себе) , будучи тяжело раненой или погибнуть, но тело осталось на не подконтрольной Украине территории", — сказал Александр Горовой.

Несмотря на это, завещание будет действовать только тогда, когда найдут тело военнослужащего или удастся благодаря анализу ДНК подтвердить факт его смерти. Также предусмотрены другие факторы, например, когда суд принимает решение и признает военного погибшим, но не ранее, чем через шесть месяцев с даты присвоения статуса "пропавшей без вести".

Впрочем, через два года, когда закончится военное положение, все пропавшие без вести, в отношении которых не было исков в суд для признания их погибшими, получат такой статус автоматически. Тогда и вступят в действие их завещания, а родным выплатят единовременное пособие, если на это есть основания и они за ним обратятся.

Как военный может "завещать" 15 млн грн выплату родным

Важный аспект: теперь военнослужащие могут распоряжаться не только собственным имуществом или состоянием, которое имело на момент гибели, но и единовременной денежной помощью — теми же 15 миллионами гривен, которые выплачиваются после смерти. Ранее эта сумма автоматически переходила к родителям, несовершеннолетним детям (или совершеннолетним детям с инвалидностью) и жене, а влиять на распределение средств было невозможно.

В конце марта 2024 вступил в силу закон №3515-IX, дающий военным право заранее определить, кто получит эти 15 миллионов в случае их гибели. Однако даже в этом случае, как и при наследовании, если у военнослужащего есть малолетние дети, совершеннолетние дети с инвалидностью или нетрудоспособные родители, они гарантированно получают 50% от причитающейся им суммы, независимо от распоряжения.

18 июня 2024 года Правительство приняло постановление, расширяющее круг лиц, имеющих право на получение единовременного пособия в случае гибели военнослужащего. Теперь на такую помощь могут претендовать гражданские дружины, внуки погибшего (при условии, что их родители тоже умерли) и дети, родившиеся уже после смерти военного.

Адвокат объясняет, что распоряжение единовременной денежной помощью (ОГД) не является завещанием.

Распоряжение о единовременной денежной помощи (ОГД) не является частью завещания, поэтому оно составляется и утверждается отдельно. При оформлении такого распоряжения военнослужащий должен четко указать в процентах доли ОГД для каждого получателя. Если распоряжение охватывает только часть суммы ОГД, то остальные средства распределяются поровну между членами семьи.

Например, если у Защитника есть трое членов семьи, а в распоряжении указано, что 40% ОГД должно получить лицо, не являющееся членом семьи, то остальные 60% будут разделены поровну между тремя членами семьи. В этом случае каждый из них получит по 20% от суммы.

Как написать распоряжение единовременной денежной помощью

Военнослужащий может оформить личное распоряжение исключительно своими руками. Передача права подписи по доверенности в этом случае запрещена. Если подпись удостоверяется нотариусом, документ оформляется на специальных нотариальных бланках, как предусмотрено разъяснениями Министерства юстиции.

Особенность распоряжения по ОГД состоит в том, что для его "отмены" действует тот же принцип, что и для завещания: каждое новое заверенное распоряжение автоматически аннулирует предыдущее.

Утверждение такого распоряжения должен производить нотариус или командир воинской части. В случае удостоверения командиром документ передается в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), из которого военнослужащий был мобилизован. При этом содержание распоряжения остается конфиденциальным и не подлежит разглашению до смерти военного.

Напомним, юристы объяснили, в каких случаях имущество может перейти государству после смерти человека, а не родственникам.

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