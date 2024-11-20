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Чи можуть військові заповідати свої гробові родичам — подробиці

20 листопада 2024 06:55
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виплата 15 млн грн військовим — чи можна гробові оформити на родичів
Чоловік пише. Фото: Pexels
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українське законодавство передбачає одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн для родичів загиблого військовослужбовця. Раніше члени сім’ї повинні були подавати документи, щоб отримати ці виплати, але зараз військовим дозволено "заповідати" таку матеріальну допомогу своїм рідним у разі загибелі.

Про це йдеться у рішенні, яке ухвалив Кабінет Міністрів України постановою №550 від 14 травня 2024 року

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Як військові можуть оформити заповіт на гробові

Особисте розпорядження складатиметься на випадок загибелі/смерті військовослужбовця і стосуватиметься одноразової грошової допомоги. Військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, призвані на навчальні, перевірочні, спеціальні збори або для служби у військовому резерві, мають право оформити особисте розпорядження про виплату допомоги конкретній особі або особам на вибір, вказавши їх частку у відсотках.

Як військовому скласти заповіт

Особисте розпорядження можна оформити у довільній формі, але документ має містити такі обов’язкові відомості:

  • ПІБ військовослужбовця
  • Військове звання
  • Дата народження
  • Місце проживання або перебування (реєстрація)
  • Ідентифікаційний код
  • Місце і час складення
  • Особи, які отримають виплати, та їхні частки

Відповідно до вимог, підпис на особистому розпорядженні має бути засвідчений командиром військової частини або нотаріусом.

Після цього командир передає оригінал документа у службу діловодства військової частини для реєстрації згідно з установленим порядком, а саме:

  • направляє його для зберігання у ТЦК;
  • долучає до особової справи військовослужбовця СБУ чи іншого органу/військового формування, окрім ЗСУ.

Чи мають право в ТЦК розголошувати зміст заповіту

Особи, яким відомий зміст розпорядження, зобов’язані зберігати конфіденційність і не розголошувати його зміст.

Нагадаємо, ми повідомляли, хто з родичів військового має право на отримання виплати сумою 15 млн гривень у разі його загибелі.

Також родичам можна отримувати пенсію військового у разі його загибелі — які суми передбачені та на яких умовах це можливо. 

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